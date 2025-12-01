LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del Real Oviedo-Mallorca el próximo 5 de diciembre
Participa en el sorteo de una entrada doble y vive el emocionante encuentro en el Carlos Tartiere a las 21.00 horas
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que el Real Oviedo-Mallorca el próximo viernes 5 de diciembre a las 21.00 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!
Es tan fácil como rellenar el formulario que acompaña a esta información. El ganador será comunicado por correo electrónico o por teléfono.
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- El secreto de Agustín, el niño que pastoreaba ovejas en Belmonte y lleva más de 60 años de éxito haciendo helados en Buenos Aires: “Soy un afortunado”
- El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo