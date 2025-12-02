Primer confirmado para el "Encuentro de Leyendas": La zurda que aprendió de Maradona

Roberto "El Tito" Pompei ya tenía su parcela asentada en el fútbol argentino (25 años) cuando Boca Juniors le abrió sus puertas. Allí andaba un Maradona crepuscular, pero todavía capaz de dibujar magia con la zurda en cada entrenamiento. Algo de aquel polvo de estrella se le pegó a Pompei, que se llevaba de maravilla con Diego y hasta le dedicó un gol (un golazo) en el clásico de los clásicos, ante River, en La Bombonera.

Cuando aterrizó en Oviedo, verano del 97, empezó a ver puerta como si tuviera un imán en la bota: tres goles en las dos primeras jornadas. Él, que siempre fue más arquitecto que francotirador, se apresuró a rebajar la euforia: que no, que lo del Pichichi no iba con él. Cerró el curso con nueve tantos, récord personal, pero lo que de verdad dejó fue detalles de su enorme clase.

Fue pieza clave para Tabárez, Fernando Vázquez y Luis Aragonés entre el 97 y 2000, en un Oviedo que ya mostraba señales de fatiga en su última etapa dorada en Primera. Sumó 100 partidos y 16 goles, varios de ellos candidatos al tanto de la jornada. Ahora, con El Tito confirmado para el "Encuentro de Leyendas" del día 27, el Tartiere podrá reencontrarse con un futbolista distinto, con una zurda privilegiada que aprendió del mejor.

Más confirmados

Sabino Zubeldia Portero de los de antes, con muelles en las piernas, capaz de tapar cualquier ángulo de su meta. Sabino Zubeldia es otro de los protagonistas que ha confirmado su presencia en el "Encuentro de Leyendas" del 27 de este mes. El arquero estuvo siete temporadas, cuatro de ellas en Primera, en el club azul y mantuvo un bonito duelo por la titularidad con Viti. Entre el 85 y el 92, fue portero del Oviedo, disputando con la zamarra carbayona un total de 185 encuentros.

Jon Carrera

Jon Carrera es uno de los símbolos del Real Oviedo con más problemas de la historia. Él estuvo en la plantilla de la 2003/04, la que dio el paso al frente para, de la mano del presidente Manolo Lafuente, sacar a competir al Oviedo a pesar del riesgo evidente de desaparición. Carrera llegó al club azul desde el Universidad de Oviedo y cumplió cinco campañas de azul entre 2003 y 2008. Sus números: 109 partidos con el Oviedo (en Tercera y Segunda B) y 16 goles. Estará en el histórico reencuentro.