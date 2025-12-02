El renacer de Jovic en Atenas: hattrick en un derbi caliente (y ejecución sorprendente de penalti)

Luka Jovic fue uno de los grandes objetivos del Real Oviedo en el mercado del pasado verano. Tras negociar con el serbio, libre tras acabar contrato en Milán, rechazó la propuesta azul para firmar por el AEK de Atenas, con el plus de jugar competiciones europeas. Y aunque le costó en el inicio de campaña, pasando incluso por el banquillo, ahora parece encontrar el ritmo anotador que le haga resurgir.

Así se demostró en uno de los derbis de Atenas, uno de los choques más calientes de Europa. Jovic acabó con el Panathinaikos con un hattrick. Anotó dos desde el punto de penalti, uno de ellos ejecutado a lo “Panenka”, pero antes inició su gran actuación con un golazo de cabeza. Fue el héroe absoluto de un choque que definió en el minuto 93 desde los once metros.

Jovic ya acumula 7 goles con la zamarra del AEK, los mismo que lleva el Oviedo: cuatro en la competición helena y otros tres en la Conference League.