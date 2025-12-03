Cuenta pendiente con el Tartiere: este es objetivo azul este viernes

Por si no hubiera suficientes motivos clasificatorios por los que luchar en el partido de mañana, el Mallorca es hoy por hoy un rival directo, se suma en la motivación azul una cuenta pendiente, la que tiene con el Carlos Tartiere. Lejos de ser el estadio el sustento sobre el que construir la candidatura a la salvación, el rendimiento como local de los azules está siendo una losa esta campaña.

El Oviedo ha sumado 5 puntos en su campo esta temporada y solo el Levante, con uno, es peor local hasta la fecha. Están empatados los de Carrión con el Celta, eso sí, y a solo dos puntos de Sevilla y Rayo Vallecano. Pero el ritmo es, en todo caso insuficiente para abrazar el objetivo.

El único choque que acabó en victoria azul fue el disputado ante la Real Sociedad en la tercera jornada (1-0). Además, y ya con Carrión a los mandos, los carbayones lograron empatar sin goles contra Osasuna y Rayo Vallecano. A esos resultados se suman las derrotas ante Madrid (0-3), Barcelona (1-3),_Levante (0-2) y Espanyol (0-2).

Antes del descanso invernal, al que intenta llegar el Oviedo con algo más de aire, pasarán por el Tartiere el Mallorca y el Celta. Los bermellones son un visitante endeble (3 puntos) mientras que el Celta (11 puntos fuera) es un rival más que peligroso.