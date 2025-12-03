Cuenta pendiente con el Tartiere: este es objetivo azul este viernes
El Oviedo, segundo peor local, necesita empezar a sumar en casa para la salvación
Por si no hubiera suficientes motivos clasificatorios por los que luchar en el partido de mañana, el Mallorca es hoy por hoy un rival directo, se suma en la motivación azul una cuenta pendiente, la que tiene con el Carlos Tartiere. Lejos de ser el estadio el sustento sobre el que construir la candidatura a la salvación, el rendimiento como local de los azules está siendo una losa esta campaña.
El Oviedo ha sumado 5 puntos en su campo esta temporada y solo el Levante, con uno, es peor local hasta la fecha. Están empatados los de Carrión con el Celta, eso sí, y a solo dos puntos de Sevilla y Rayo Vallecano. Pero el ritmo es, en todo caso insuficiente para abrazar el objetivo.
El único choque que acabó en victoria azul fue el disputado ante la Real Sociedad en la tercera jornada (1-0). Además, y ya con Carrión a los mandos, los carbayones lograron empatar sin goles contra Osasuna y Rayo Vallecano. A esos resultados se suman las derrotas ante Madrid (0-3), Barcelona (1-3),_Levante (0-2) y Espanyol (0-2).
Antes del descanso invernal, al que intenta llegar el Oviedo con algo más de aire, pasarán por el Tartiere el Mallorca y el Celta. Los bermellones son un visitante endeble (3 puntos) mientras que el Celta (11 puntos fuera) es un rival más que peligroso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Aparece en la balsa de Berbes uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más