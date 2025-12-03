Ganar o ganar, la fórmula del vestuario ante la crisis: "Si ganamos el viernes puede empezar otra temporada"

David Carmo tiene clara la fórmula para salir del bache. "Lo que me preocupa es hacer las cosas bien en cada partido para poder ganar. Jugar con miedo no ayuda. La confianza es lo que nos puede ayudar a salir de ahí", indicó el zaguero en sala de prensa. "El míster nos dice que si ganamos el viernes puede empezar una temporada nueva", añadió.

“Hay que seguir. No hay que buscar errores individuales o cosas que se han hecho mal. Hay que centrarse solo en lo que nos pide el míster, como que cada vez presionamos más alto. Es lo que hacemos todos los días aquí para luego hacerlo bien en los partidos”, analizó el zaguero, antes de seguir: "Estamos en casa y contamos con el apoyo de la afición. Tenemos muchas ganas de este partido y creemos que podemos ganar”.

Para lograrlo, hay cosas que mejorar. “El objetivo es seguir creando oportunidades. Debemos ayudarnos como equipo para facilitar los goles y seguir ganando en confianza. Estamos bien gracias a ciertos compañeros que ya venían de otros grandes equipos y con carreras muy buenas. Ellos son los que más nos ayudan. Hay que creer en ellos y seguirlos”, señaló.