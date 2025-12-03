Melendi fue testigo del Atleti-Oviedo… invitado por un jugador rojiblanco: este es el amigo colchonero del artista
El cantante siguió la derrota de su equipo en uno de los palcos del Metropolitano
O. O.
El Oviedo disputó un choque especial el pasado sábado en el Metropolitano, por volver a verse las caras con el Atleti tanto tiempo después y por los sentidos recuerdos hacia Luis Aragonés que incluso sorprendieron a su propia familia. Quien no quiso perderse la cita fue un oviedista de pro como Melendi. El artista siguió in situ el choque entre colchoneros y carbayones, según captaron las cámaras de Dazn, y lo hizo invitado por uno de los futbolistas del rival.
Fue Julián Álvarez, según relataron en el programa televisivo, el que habría invitado a Melendi a su palco en el Metropolitano. El delantero argentino es vecino del cantante y de ahí viene la relación que le llevó al palco.
Desde la grada, el asturiano siguió una derrota de su equipo, con la misma pasión con la que siempre trata al Real Oviedo, del que ha compuesto dos canciones que ya son parte de su historia reciente: el Volveremos y el himno del Centenario.
