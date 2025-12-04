Junta de Pesimistas: La opinión de Toño Bernardo sobre las críticas a la directiva del Oviedo

Estimado presidente:

Le escribo estas letras para mostrarle mi más sincero respaldo tras leer las crónicas de la junta de accionistas de la semana pasada, en la que varios socios expusieron unas críticas, del todo punto injustificadas.

Usted aguantó estoicamente que se le echara en cara el despido del entrenador que nos ascendió y nos mantenía fuera del descenso. Somos pocos los visionarios que entendemos tal jugada maestra. No abundamos los que comprendemos la decisión de sustituir a Paunovic por un entrenador que jamás ha ganado en primera. La confianza de los rivales es la primera piedra de toque para aplastarlos.

¿Un club que desprecia al socio y tan solo piensa en los vip y en los negocios? ¿Qué sabrán ellos de cómo se triunfa en la vida? ¿Cómo esperar comprensión de quienes mal viven con sueldos míseros frente a quienes han llegado a lo más alto de la sociedad? Si ellos supieran como hacerlo, habrían ganado el suficiente dinero como para comprar al Oviedo y podrían poner en marcha sus ridículas propuestas. Su talante, respondiendo con educación y paciencia a todos esos reproches, da muestra de la grandeza del proyecto que han puesto en marcha.

Y ya para rematar, cierto debate al respecto de la espectacular nueva ciudad deportiva con la que ustedes van a obsequiar al oviedismo, sin a penas gratitud por su parte. Cuando los entrenadores empiecen a copar la alineación del primer equipo con la cantidad ingente de canteranos de primer nivel que van a salir de La Belga, y que veían su progresión lastrada por tener que entrenar en «Tensi» y en el Requexón, ninguno se acordará de los reproches minoritarios que todavía tienen que escuchar.

Yo que ni peino canas, pese a estar en edad de ello, porque ni pelo me queda, he vivido situaciones similares. La ingratitud del aficionado de a pie hacia las diferentes directivas que han asumido estoicamente la enorme responsabilidad de dirigir la nave oviedista es legendaria. No ha quedado presidente o consejero sin su dosis de reproche o incluso insulto, en las distintas juntas de accionistas que anualmente se celebran. Eugenio Prieto, cuando el club se acercaba peligrosamente a la quiebra total, tuvo que ver cómo se repartían silbatos en una junta para pitarle cada vez que él o uno de sus directivos hablaban. El salón de actos del Colegio de Médicos se convertía en una jaula de grillos donde lo único que se escuchaban eran voces e improperios. Él, que nos había llevado a Europa y mantenido trece temporadas en primera, tenía que soportar cómo, por no pagar ni a futbolistas, ni a empleados, ni a proveedores, los socios que antes le veneraban, ahora le despreciaban.

En otra gran jugada maestra de Eugenio y Celso, hartos ya de que la gente no les apreciase, decidieron irse y a la vez aupar con sus acciones a una nueva directiva, comandados por Pantoja y García. Ni con esas. La gente encima de ellos continuamente. Que conformaran la única plantilla que descendió deportivamente a tercera les vino que ni Pintado. A ver si así empezaba el oviedismo a respetar un poco.

Pobre Alberto González. ¿Cuántas veces nos tuvo que recordar que él había puesto el dinero y nosotros no? Si es cierto que buena parte de esa cantidad provenía del ayuntamiento de la ciudad, pero ¿quién lo consiguió? ¿los socios o un empresario de éxito como él? Hacer desaparecer al equipo de balonmano de Oviedo y casi al de fútbol está al alcance de muy pocos. Él, Bances, Ataulfo, Vaca y demás eran tan visionarios que, aún ahogados hasta arriba por las deudas, pretendían comprar la plaza del Salamanca en Segunda. No se lo creerá, pero aún con esas, la gente les seguía increpando. ¡Subir sin ganar un partido! Mentes espléndidas, infravaloradas por el pueblo. Hizo bien en huir del Oviedo, de la justicia y de todos. Un genio incomprendido, que lideró el club a base de bombillazos irrepetibles.

Supongo que ya lo hablarían entre ustedes, siendo amigos como son. ¿Les ha contado Arturo Elías cuando votó en contra de las cuentas de su propio consejo de administración? No creo que exista precedente en la historia de las sociedades anónimas. Un máximo accionista votando en contra de su propia gestión. Espectacular. Inigualable. Portentoso. Con ese jaque mate echaron a su consejo y conformaron uno nuevo, con Jorge Vallina de presidente, pese a que el pobre no quería y jamás se lo había ni llegado a plantear.

Excúseme presidente, pero haciendo memoria me han venido a la mente todos esos tristes recuerdos. Momentos muy difíciles los vividos por directivos, a los que lo único que les ha movido siempre es el amor por los colores del Real Oviedo. Los descensos y la quiebra económica son procesos lógicos en las entidades deportivas, máxime en un club como el nuestro, en el que los socios jamás han sido capaces de valorar la altura estadística y los valores éticos de quienes con gran entereza han capitaneado al Real Oviedo. No se lo tenga en cuenta.