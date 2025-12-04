Luis Carrión, con el cuchillo entre los dientes: "Vamos a muerte a por el Mallorca desde que salimos desde el Metropolitano"

Luis Carrión, técnico del Oviedo, analizó el partido de los suyos ante el Mallorca y la semana tras la derrota ante el Atleti en el Metropolitano.

Una final. "Es pronto, pero entiendo que después de la serie de partidos que llevamos, una victoria sería importante. Nos acercaría a los puestos donde queremos estar. Estamos listos y toca dejarse todo en el campo. El factor Tartiere es clave, tiene que ser un punto a favor. Todavía no hemos conseguido ganar. Vamos a dejarnos todo para tratar de sacar los tres puntos. Debemos presionar bien".

Más goles. "Siempre se dice lo mismo. Tenemos que ser más efectivos si queremos conseguir más puntos. En casa hemos llegado bastantes veces a puerta, pero debemos ser más efectivos en el área porque queremos ser el típico equipo que llegue, y eso tiene que verse reflejado. Trabajamos mucho en el día a día. Debemos materializar".

Las victorias. "Llevamos tratando de conseguir victorias desde que estoy aquí. Estamos abajo, pero no estamos deshauciados. Debe ser un punto de inflexión, pero no creo que haya nada a vida o muerte. Mañana es importante. Hemos tenido algunos días buenos y otros no tanto. Los entrenamientos deben transmitirse en el campo, es importante para los jugadores".

La clasificación. "Si ganamos nos acercaremos al rival de mañana en la tabla. Tendremos esa posibilidad para verlo todo de otra manera. Cuando ganas se coge confianza. El equipo planteará los siguientes partidos mejor. En cuanto a sensaciones de juego han sido buenas, pero no se traducen en victorias. Mañana debe ser ese día en el que salgas desde el minuto uno con todo".

El plan de juego. "Simplificar el plan sería jugar más directo y esperar una segunda jugada para atacar. No creo que sea lo que necesita este equipo. Si nos ponemos a pelear una segunda jugada con Forés, Hassan, Santi... Saldremos perdedores. Es mi opinión y lo que siento. Teniendo el balón podemos encontrar al rival y atraerlos para encontrar espacios. Luego en campo rival damos demasiadas vueltas. La mayoría de goles en Primera son de acciones rápidas. No hay goles de demasiada circulación, y nosotros tardamos demasiado en hacer daño. Tenemos gente rápida por fuera y gente arriba rematadora. Tenemos más de un plan, y el mejor plan lo decidiré yo. Es normal que la gente piense en que hay caminos mejores, pero tengo fe en el día a día".

Los remates. "En las estadísticas, somos uno de los equipos que más remata, pero quizás con menos ventaja, porque no las metemos. Hemos hecho algunas cosas bien, pero debemos mejorar. Tenemos buenos lanzadores y debemos encontrar mejor los espacios. Tenemos bastante efectividad a la hora de rematar".

Un partido clave. "Las finales nunca me han gustado. Mañana si ganamos no nos darán ninguna copa, pero sí que podría ser un día en el que la gente piense que lo hemos dejado todo. Mañana tenemos que, con nuestras armas, tratar de ganar el partido".

El duelo copero del Mallorca. "Su partido de Copa fue exigente. El Numancia le generó peligro, pero saben lo que hacen. El otro día sufrieron en el varapalo que llevaron ante Osasuna. Creo que podemos ser mejor que ellos. Es un equipo profesional y con gente con partidos en Primera. Muchos de sus jugadores no participaron demasiado en Copa, aunque a veces te trastoca".

El plan de juego. "Tengo claro el plan, independientemente de los nombres. Planificamos un poco lo que creemos que le puede hacer más daño al rival. Durante la semana vas viendo cosas. Ojalá los que salgan lo hagan bien".

Hacer muchas faltas, clave. "Un equipo que hace muchas faltas en campo rival tiene más posibilidades de ganar el partido. Cuando eres un bloque alto y te superan estás desajustado. Si eres capaz de frenar esas acciones te da tiempo a pararte. Hemos mejorado eso, pero tenemos que seguir".

Los que no juegan. "Me gusta que todo el mundo pueda estar activo y es independiente al plan de partido. Que todos estén preparados. Luego tratamos de elegir a los que estén mejor. Lo importante mañana es el Real Oviedo, y eso lo van a conseguir todos".

Viñas. "Fede es muy bueno y hace muchas cosas muy bien. En esa posición en la que está rinde muy bien, debe mejorar en situaciones de área, en esa finalización, que es lo menos trabajable de todo. Quiere que al Oviedo le vaya bien y eso te juega malas pasadas. Hay jugadores muy responsabilizado. Es un jugador de alto nivel".

La convocatoria de Carmo. "Creo que la FIFA ha dicho que se concentrarán después de Sevilla. Trataré de sacar el mejor once y no creo que sea la peor zona del equipo, al revés".

El día a día. "Debemos tener la confianza de lo que hacemos en el día a día, pero los equipos buenos no dependen solo de eso. Hemos hecho partidos lo suficientemente buenos para haber ganado, pero no ha sido así. No debemos desmoralizarnos. Nosotros vamos a muerte desde que salimos desde el Metropolitano".

Jagoba Arrasate. "Es un entrenador que hace las cosas muy bien. No es lo mismo tener a Muriqi de rematador que a otro. Me he enfrentado muchas veces a él y lo conozco personalmente. Creo que va a ser un gran partido".