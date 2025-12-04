Martín Peláez ratifica a Carrión y habla del mercado de invierno: "Queremos llegar a ser un equipo protagonista"
"La llegada de Luis no fue popular y los resultados no se han dado, pero estamos convencidos de que lo sacará hacia adelante", dice el presidente del Oviedo
Si le preguntan a Martín Peláez, presidente del Oviedo, lo que quiere para su club, lo tiene claro: "Visualizo al equipo siendo protagonista en Primera al igual que lo es Pachuca en México, y eso pasa por la cantera". De hecho, se lo preguntó ayer Pedro Luis Fernández, presidente de GAM, que acogió el coloquio "La presidencia de un equipo de fútbol, desde dentro", y que tuvo como protagonista al empresario azteca.
En la conferencia, Peláez se abrió en canal. Contó desde los aspectos más personales de su trayectoria hasta los secretos sobre cómo es liderar un proyecto como el del Oviedo. Pero también tuvo tiempo para analizar frente a las decenas de asistentes, la actualidad del Oviedo. "La llegada de Carrión no fue popular y los resultados no se están dando, pero estamos convencidos de que lo va a sacar hacia adelante. No les quepa la menor duda de que no descenderemos. Será difícil y habrá que tener mucha fe", dijo Peláez, que también habló sobre la importancia del valor humano en los fichajes. "Ahora mismo tenemos catorce nacionalidades dentro del equipo y está claro que no entienden muy bien al entrenador (risas). En el mercado, que tenemos muy poco margen, hay que andar muy fino porque hay menos opciones, así que ficharemos por lo humano para que se adapten rápido", zanjó.
