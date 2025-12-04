Moldovan no encuentra su sitio: el portero pide su salida en enero y el Oviedo valora su marcha

Horatiu Moldovan apunta a ser una de las salidas en el mercado de invierno que se abre en un mes. O al menos ese es el deseo del portero cedido por el Atlético de Madrid. Eclipsado por la irrupción en Primera de Aarón Escandell, solo ha disputado un choque con la camiseta azul, el 4-2 de la eliminación en Copa en Ourense. Su inactividad le ha supuesto quedarse fuera de las últimas listas de Rumanía, donde era titular, y por eso ahora quiere revertir la situación en un nuevo escenario. En el Oviedo ya conocen las intenciones del portero y se plantean facilitar la salida. La solución más rentable de darse la marcha de Moldovan sería la de ascender al primer equipo a Miguel Narváez, solvente meta del Vetusta, en una operación que, además, le haría ganar algo de espacio en el tope salarial para posibles incorporaciones.

Moldovan no ha tenido fortuna en el Oviedo prácticamente desde el primer día. Ya en pretemporada dejó algunas dudas en los amistosos, después de haber llegado a mitad de verano, en una operación que el club consideró buena por los términos económicos (el Atleti soportaba gran parte de la ficha) y porque creían que daría competitividad a un puesto en el que Aarón partía como favorito.

Pero no ha habido competencia, con los roles claros desde el primer día. Aarón es el jugador más solvente del Oviedo y a Moldovan solo le queda esperar en un discreto segundo plano. Otra consecuencia de su suplencia es que ha pasado de titular a no ser convocado con Rumanía, un aspecto importante en su deseo de salir de Oviedo: la selección se juega el pase al Mundial en la repesca y él quiere volver a contar.

Para que se cumplan sus deseos, el Atleti y el Oviedo deben dar el visto bueno y rescindir la cesión firmada el pasado verano. El club azul estudia la situación y no parece, visto lo visto, que le incomode una salida de Moldovan. También el Atlético vería con buenos ojos otro destino para que su portero no se siga devaluando. El deseo del meta es intentar encontrar sitio en la liga italiana, donde goza de cartel después de que el año pasado fuera el portero titular en el ascenso del Sassuolo a la Serie A. La opción más natural para el Oviedo en el caso de salida de Moldovan sería que Narváez diera el salto como suplente de Aarón desde el Vetusta.

Jugar con el tope

Un asunto a tener en cuenta en cuanto a las salidas del mercado invernal es el espacio en el tope salarial. Martín Peláez cifró en 1,5 millones la cantidad que el Oviedo puede invertir, pero en el caso de darse salidas este podría ampliarse. Sería el caso de cambiar a Moldovan por Narváez. En el caso del rumano es el Atleti el que soporta buena parte de su sueldo, pero aún así lo percibido por el meta del filial es inferior, por lo que la diferencia aumentaría el tope y la capacidad de inversión en el próximo mercado invernal.