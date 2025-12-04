El Real Oviedo lanza otra camiseta en el año del Centenario: en honor a los mineros y una réplica histórica

Coincidiendo con el día de Santa Bárbara, patrona de los mineros, el Oviedo pone a la venta una reedición especial de una de las camisetas más singulares de su historia: la primera segunda equipación en tonos negros que lanzó el club, concebida como homenaje a la minería asturiana y al vínculo de la entidad con sus raíces.

La nueva elástica estará disponible desde mañana, viernes 5 de diciembre, en las tiendas oficiales y en la tienda online del club, con un precio de 59,95 euros, tanto en tallas de adulto como de niño. Se trata de una edición limitada que se comercializará hasta fin de existencias. El diseño se inspira en la equipación de la temporada 1996-97, fabricada entonces por la marca asturiana Joluvi. Su estreno se produjo el 8 de septiembre de 1996 en el estadio José Zorrilla, ante el Valladolid, en un partido que terminó con triunfo oviedista por 0-1. Aquella camiseta, rompedora para su época por el uso del negro como color principal, terminó convirtiéndose con el paso de los años en una pieza de culto para el oviedismo.

Casi tres décadas después, el club recupera aquel modelo como guiño a la valentía y el esfuerzo de la minería asturiana, una profesión que ha marcado el carácter y la identidad de buena parte del Principado. La reedición respeta la esencia del diseño original, pero introduce materiales y acabados actuales.