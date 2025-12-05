Arrasate: "Debemos hincarle el diente al Oviedo"

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, recalcó ayer la importancia que tiene el duelo contra el Oviedo, un rival directo por la salvación al que "hay que hincarle el diente". "Ya dijimos que entramos en un tramo muy importante, no empezamos bien la semana, mañana (por hoy) tenemos la oportunidad y tenemos que hincarle el diente, ganar mañana supone muchísimo para nosotros", explicó.

"Tenemos claro que es un partido muy importante, lo están jugando desde el Atlético de Madrid", dijo Arrasate refiriéndose a los tres días extra de los que ha dispuesto el Oviedo para preparar el partido, a diferencia del Mallorca que jugó el martes. "Tampoco es excusa la Copa del Rey, sabemos donde estamos y de donde venimos, la victoria ha servido para sumar a más gente y mañana hay que dar el callo, tenemos que igualar la necesidad y la frecuencia para sacar el fútbol que tenemos, si no lo hacemos no va a aparecer", añadió.

"Se trata de un partido de fútbol y hay que jugar bien al fútbol, y para ganar este tipo de partidos hay que poner otras cosas. En eso no podemos fallar porque irán al límite y están en una situación que el partido les puede cambiar el devenir de la liga. Sería empujarnos y darle un golpe a un rival", zanjó.