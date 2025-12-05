Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrasate: "Debemos hincarle el diente al Oviedo"

Arrasate, ayer. | EFE

Arrasate, ayer. | EFE

A. G. S.

Mallorca

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, recalcó ayer la importancia que tiene el duelo contra el Oviedo, un rival directo por la salvación al que "hay que hincarle el diente". "Ya dijimos que entramos en un tramo muy importante, no empezamos bien la semana, mañana (por hoy) tenemos la oportunidad y tenemos que hincarle el diente, ganar mañana supone muchísimo para nosotros", explicó.

"Tenemos claro que es un partido muy importante, lo están jugando desde el Atlético de Madrid", dijo Arrasate refiriéndose a los tres días extra de los que ha dispuesto el Oviedo para preparar el partido, a diferencia del Mallorca que jugó el martes. "Tampoco es excusa la Copa del Rey, sabemos donde estamos y de donde venimos, la victoria ha servido para sumar a más gente y mañana hay que dar el callo, tenemos que igualar la necesidad y la frecuencia para sacar el fútbol que tenemos, si no lo hacemos no va a aparecer", añadió.

"Se trata de un partido de fútbol y hay que jugar bien al fútbol, y para ganar este tipo de partidos hay que poner otras cosas. En eso no podemos fallar porque irán al límite y están en una situación que el partido les puede cambiar el devenir de la liga. Sería empujarnos y darle un golpe a un rival", zanjó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  4. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  5. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  6. La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
  7. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
  8. Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir

Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir

Las quejas de los trabajadores ante la oferta de Saint-Gobain (aquí va el cálculo de pérdidas)

Las quejas de los trabajadores ante la oferta de Saint-Gobain (aquí va el cálculo de pérdidas)

"Avilés es una ciudad capaz de cuidarse", destaca Pelayo García, en los premios al voluntariado

"Avilés es una ciudad capaz de cuidarse", destaca Pelayo García, en los premios al voluntariado

Gijón frena la amortización de 21,6 millones de deuda para estudiar su uso para inversión

Gijón frena la amortización de 21,6 millones de deuda para estudiar su uso para inversión

El presunto asesino de Mari Trini y su bebé, a la Policía: "Si me lleváis a Suiza, os lo cuento"

El presunto asesino de Mari Trini y su bebé, a la Policía: "Si me lleváis a Suiza, os lo cuento"

Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad

Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad

Francisco Lumerman, director de "Muerde": " Esta es una obra que tiene un planteamiento muy fuerte"

Francisco Lumerman, director de "Muerde": " Esta es una obra que tiene un planteamiento muy fuerte"

Consejo de no antisanchista

Tracking Pixel Contents