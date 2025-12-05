Arrasate: "Debemos hincarle el diente al Oviedo"
A. G. S.
El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, recalcó ayer la importancia que tiene el duelo contra el Oviedo, un rival directo por la salvación al que "hay que hincarle el diente". "Ya dijimos que entramos en un tramo muy importante, no empezamos bien la semana, mañana (por hoy) tenemos la oportunidad y tenemos que hincarle el diente, ganar mañana supone muchísimo para nosotros", explicó.
"Tenemos claro que es un partido muy importante, lo están jugando desde el Atlético de Madrid", dijo Arrasate refiriéndose a los tres días extra de los que ha dispuesto el Oviedo para preparar el partido, a diferencia del Mallorca que jugó el martes. "Tampoco es excusa la Copa del Rey, sabemos donde estamos y de donde venimos, la victoria ha servido para sumar a más gente y mañana hay que dar el callo, tenemos que igualar la necesidad y la frecuencia para sacar el fútbol que tenemos, si no lo hacemos no va a aparecer", añadió.
"Se trata de un partido de fútbol y hay que jugar bien al fútbol, y para ganar este tipo de partidos hay que poner otras cosas. En eso no podemos fallar porque irán al límite y están en una situación que el partido les puede cambiar el devenir de la liga. Sería empujarnos y darle un golpe a un rival", zanjó.
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo