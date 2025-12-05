Carrión sigue fiel a su sistema: el posible once del Oviedo ante el Mallorca

El Oviedo afronta esta noche en el Tartiere (21 horas) un partido de enorme trascendencia. Colistas de la tabla y sin conocer la victoria bajo el mando de Luis Carrión (la última, ante el Valencia, se remonta al 30 de septiembre), los azules tienen delante una oportunidad de oro para cambiar la dinámica. El rival es el Mallorca, un equipo directo en la pelea por la permanencia que marcha decimosexto, a solo un punto del descenso. Una victoria carbayona no solo permitiría a los de Carrión salir de la última plaza, sino que, dependiendo de los resultados de sus rivales directos, podría incluso sacarles de la zona de descenso.

El conjunto balear no atraviesa su mejor momento. Viene de empatar en Son Moix ante Osasuna tras dominar el partido con un contundente 2-0 a favor que terminó en tablas. Además, pasó apuros en la Copa del Rey para doblegar al Numancia en Los Pajaritos, con un ajustado 2-3 que dejó dudas. Sin embargo, el peligro es evidente: Vedat Muriqi, su delantero kosovar, lleva ocho goles esta temporada y es el segundo máximo anotador de la Liga. Fue precisamente él quien marcó los dos tantos ante Osasuna, por lo que neutralizarlo será clave para las aspiraciones azules.

Si el Oviedo consigue frenar a Muriqi, tendría medio camino hecho. Pero para eso haría falta algo que se le está resistiendo: marcar gol. Y más concretamente, hacerlo en casa. Los azules no anotan en el Tartiere desde el partido ante el Barcelona el 24 de septiembre, con un tanto de Alberto Reina. Estamos a 5 de diciembre. Más de dos meses de sequía, casi como de victorias, que pesan como una losa y que Carrión necesita romper ya si quiere que el equipo respire.

La principal duda en el once azul está en las bandas. Carrión recupera a Ilyas Chaira tras cumplir su partido de sanción por la roja que vio contra el Rayo Vallecano, lo que deja a Hassan en el banco. El técnico catalán tiene claro que cuando el marroquí está disponible, el galo pierde protagonismo. Hasta ahora, cuando Chaira ha estado, Hassan no ha jugado.

El resto del once se prevé que sea el mismo que el desplegado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, donde los azules cayeron por 2-0. Aarón bajo palos, uno de los porteros más fiables de Europa en este arranque. Por delante, Nacho Vidal en el lateral derecho; pareja de centrales para Costas y Carmo; y Rahim en el lateral izquierdo por la baja de Javi López. En el centro del campo, Dendoncker y Colombatto formarán el doble pivote. Por las bandas, Viñas en la derecha e Ilyas en la izquierda. Arriba, Rondón repetirá como punta, con Cazorla operando de mediapunta, el jugador nuclear del proyecto de Carrión.

La situación es límite. El Oviedo necesita ganar ya para empezar a mirar hacia arriba y no seguir hundido en el fondo de la clasificación. Esta noche, ante su gente y en un Tartiere que lleva demasiado tiempo sin celebrar un gol, el equipo tiene la oportunidad de cambiar la dinámica, dar un golpe sobre la mesa y, sobre todo, conseguir la primera victoria de Luis Carrión, que ya es el entrenador con el peor estreno en Primera, con sus catorce partidos en la categoría de oro sin sumar de tres. El margen se estrecha y los rivales directos están ahí, a tiro. Es el momento de aprovecharlo y coger algo de aire, porque los rivales también juegan y terminarán ganando.