Carrión valora positivamente el encuentro del Oviedo y se moja con la polémica: “Habría que darle una vuelta”

El Oviedo volvió a empatar en un encuentro en el que no fue capaz de aprovechar sus oportunidades y en el que acabó desquiciado en un final muy abroncado por las dos expulsiones a Cazorla y Fede Viñas. Al término del partido, Luis Carrión se pasó por la sala de prensa para analizar lo sucedido:

El partido. “Tengo la sensación de que hemos hecho las cosas lo suficientemente bien como para conseguir los tres puntos, como en los dos partidos anteriores en casa. Hoy ha sido el que más ocasiones hemos tenido y el que más hemos llegado. Trabajaremos para que esas ocasiones sean goles”.

La polémica. “Hay que aceptarlo y ya está. Son acciones que vistas en una cámara parada pueden ser, como la del Rayo que no expulsó a Mendy. He hablado con el árbitro y él me dice que el contacto está claro. No hay mucho más que hacer, lamentarse no sirve. En verano estuve en la reunión de los árbitros, en la que hablaban de que querían dejar arbitrar más en el campo y yo estaba de acuerdo. Si te llaman desde arriba no hay muchas correcciones y normalmente quieren llevar la contraria al var. La de Santi me parece bastante similar a la del Rayo y esa no fue expulsión”.

La influencia del Var. “El árbitro no los ha expulsado, no ha visto expulsión en el campo. El Var ayuda en algunas cosas, en otras genera más dudas, pero es una herramienta que vino a ayudar. Me gustaba la idea que tenían en verano de arbitrar más en el campo. Habría que darle una vuelta. Si estas eran rojas, la de Mendy también. Respeto a los árbitros y no voy a hablar mucho más”.

¿Frustración? “El equipo hoy ha hecho un partido bastante bueno, llegando mucho y siendo más agresivos en ataque. La de Nacho fue a un metro de la portería, también hemos tenido con Ilyas, Fede… Hemos generado lo suficiente para ganar. No tenemos la confianza por los resultados, pero hay que agarrarse a que el equipo está generando mucho. Hay que cambiar la dinámica, no sé si es miedo, pero hay que soltarse un poco más, ver las cosas que hemos hecho bien y las que hemos hecho mal y competir con las bajas que tendremos en Sevilla”.

¿El mejor partido del Oviedo? “Los tres de casa han sido bastante buenos. El día de Ossuna fue para ganarlo, contra el Rayo la primera parte fue igual. Hoy ha sido el de más control en campo contrario, llegando con más gente, pero se nos han resistido los tres puntos. Hay que intentar tener esa confianza en base a lo que hacemos en el campo. La gente suma mucho y hay que seguir adelante”.

Solo tres jugadores de los nuevos fichajes en el once. “No creo que la plantilla esté mal confeccionada. Intento mirar lo que está mejor en cada momento, habrá días que contaré con más o menos. Hoy han jugado 17 y han hecho un partido bueno. Todas las plantillas son mejorables, pero creo que estamos haciendo partidos como para sacar algo más”.

Bajas importantes para Sevilla. “Hay que llevarlo con positivismo y alegría. Dos jugadores que no han jugado hoy tendrán su oportunidad. Lo lamento mucho por ambos, se van a perder el partido importante pero los que salgan”.

El nivel de la plantilla. “Esta plantilla no va justa para Primera. No lo digo para quedar bien ni para proteger a nadie. Los tres partidos de casa hemos hecho buenos partidos. Cuesta generar ocasiones, quizá la situación de tensión afecta . No somos gilipollas, sabemos donde estamos. Si llevásemos seis puntos más, ¿la plantilla sería mejor? No ha sido, pero ha podido ser. La plantilla es para pelear por lo que tenemos que pelear”.

Nivel anímico. “Es difícil de soportar y es fácil caer en el pesimismo. Todo lleva a eso, excepto todo lo que se ha vivido en el Tartiere hoy, que ha sido increíble. Como entrenador tengo que analizar los partidos en función de lo que hace el equipo, nadie quiere ganar más que yo, pero vamos a seguir trabajando en base de tener más confianza. No podemos caer en el derrotismo y en el pesimismo”.