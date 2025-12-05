El Real Oviedo debe tener cuidado con Muriqi: guerra, hambre y gol
El artillero del Mallorca, superviviente del conflicto en su Kosovo natal, es la mayor amenaza para el Oviedo y el segundo máximo anotador de la Liga con ocho tantos
Vedat Muriqi (Prizren, Kósovo, 1994), representa la principal amenaza ofensiva del Mallorca ante el Oviedo de Luis Carrión. El ariete kosovar acumula ocho tantos y es el segundo máximo anotador de Primera por detrás del todopoderoso Mbappé, que lleva dieciséis.
Sin embargo, al galo lo ayuda un Real Madrid que aspira a todo. Muriqi milita en un Mallorca que marcha decimosexto, a un punto del descenso. Y tiene más mérito aún si se le echa un vistazo a los orígenes de este curioso goleador de 1.94 metros de altura. Muriqi se crió entre bombas y pólvora desde que nació. Fue un niño que pasó de la guerra de Kosovo hasta el fútbol profesional. El ariete tenía tan solo cinco años cuando tuvo que coger su macuto, junto a su numerosa familia de cincuenta personas, y emigrar a Albania para huir del conflicto kurdo con Serbia. Los militares llegaron a avisarles de que iban a poner una bomba en su zona, por lo que tuvieron que coger el coche a toda prisa, sin casi despedirse de lo que siempre fue su hogar. Estuvo más de dos meses exiliado y compartía unos pocos litros de leche y unas cebollas junto al resto de su clan, quienes vivían todos hacinados en una habitación.
Cuando regresó a su país, comenzó a entrenarse para cumplir su sueño: llegar a ser futbolista profesional. Sin embargo, los horrores y el destrozo que habías sufrido su patria no se lo puso nada fácil. Vedat tuvo que volver a hacer la maleta y marcharse a Albania para desarrollar su carrera. Allí vio que no crecía como futbolista y decidió emprender una nueva aventura en Turquía, donde se convirtió en la amenaza que supone ahora: un delantero gigante y con mucho gol. Sus 17 tantos con el Fenerbahçe en 36 partidos le sirvieron para llamar la atención de la Lazio, que decidió pagar 20 millones por sus servicios. No obstante, nada más llegar se lesionó, y el conjunto italiano decidió cederlo al Mallorca, plaza donde no comenzó con buen pie.
Sin embargo, tras unas temporadas de adaptación, Muriqi es de los máximos goleadores de la Liga y sostiene a un Mallorca que coquetea con el descenso. El Oviedo deberá tener especial cuidado con el niño que sobrevivió a una guerra y que ha cumplido su sueño si quiere sumar en casa.
