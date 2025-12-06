Cazorla se pronuncia tras su expulsión ante el Mallorca: “Me siento culpable”

Esta mañana, aún con el sabor agridulce por la no victoria ante el Mallorca y por ese final abroncado en el que el Oviedo perdió a Cazorla y Viñas por roja directa, el capitán del conjunto azul se ha pronunciado a través de sus redes sociales para enviar un mensaje a la hinchada carbayona. “Perdón por dejar al equipo con 10”, comienza Santi.

“La interpretación o la inercia, depende de para qué lado, es de una forma diferente. Toca aprender y levantarse”, prosigue el centrocampista azul, que a sus casi 41 años vio la segunda cartulina roja de su carrera, la primera de forma directa. Hay que remontarse 10 años atrás, hasta septiembre de 2015, para ver la anterior. Fue en un Chelsea-Arsenal, en el que los locales vencieron 2-0 a los “gunners” y Santi vio la segunda amarilla en el 79’, dejando a los suyos con uno menos. “Siempre te sientes culpable por dejar al equipo con un jugador menos y por no poder jugar la siguiente jornada”, confiesa el capitán.

El Oviedo contará con una baja sensible como la del 8 en el Pizjuán y Carrión tampoco tendrá a Viñas en otro duelo que se antoja clave para no descolgarse de la permanencia. Pese al final amargo, Cazorla reconoce que está “orgulloso del equipo” por el trabajo realizado y que el equipo “siempre estará en deuda con esta afición”. Para concluir y evitar que caigan los ánimos, Santi es claro: “lo seguiremos intentando hasta el final”, zanja.