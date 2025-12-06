De la ilusión inicial a la frustración final: así se vivió el Oviedo-Mallorca en el Tartiere

No era una final porque no había ninguna copa en juego, pero sí eran noventa minutos que podían marcar el devenir de la temporada. Lo había advertido Luis Carrión en la previa y lo sabía el oviedismo, que respondió con creces a la cita un día más. Pese al horario, Fondo Norte convocó un recibimiento al que respondieron cientos de hinchas, conscientes de lo que había en juego en la noche de ayer.

Un momento de la actuación de los Gaiteros del Carbón. | MIKI LÓPEZ

En la previa, los Gaiteros del Carbón interpretaron "Santa Bárbara Bendita" para conmemorar el día de la patrona de los mineros, celebrado el pasado jueves, y los más de 23.333 aficionados presentes en el Tartiere -un viernes laborable, también con gran presencia de afición bermellona en ese sector visitante- animaron sin descanso a los suyos.

A falta de goles -más de dos meses desde el último-, el feudo carbayón celebraba con furor cada saque de esquina. El Oviedo, pese a lo que reflejaba la tabla, estaba dando motivos para que el estadio fuera una caldera. Los "¡uy!" resonaban con cada acercamiento y la frustración iba aumentando con cada ocasión fallada. Pero, cuando el capitán Santi Cazorla levantaba ambos brazos para pedir más el campo respondió. Mientras tanto, en la banda, Luis Carrión, cada vez más en un segundo plano -aunque sigue habiendo ligeros pitos cada vez que aparece en los videomarcadores-, vivía el partido de pie y de forma intensa.

En la segunda mitad los visitantes dieron un paso al frente y con el transcurso de los minutos aumentó el nerviosismo en la grada. Incluso hubo pitos con el cambio de Hassan por Chaira, que no terminó de gustar a la grada. El extremo francés se llevó los aplausos del público y fue él quien reactivó a la hinchada con su primera conducción. Volvía a rugir el Tartiere a falta de veinte minutos para el final.

El estadio empujó hasta el final, con la esperanza de que en algún momento llegaría el ansiado gol. A perro flaco todo son pulgas, y mientras todo el estadio se lamentaba por la clara ocasión fallada por Nacho Vidal, Santi Cazorla vio la roja después de que Apezteguia fuese a revisar la acción. Al unísono, y en medio de las protestas, todo el estadio cantó el tradicional "¡Oh, Santi Cazorla!", mientras "El Mago" se retiraba cabizbajo a vestuarios. Y, sin tiempo para digerirlo, llegó otra mala noticia: la expulsión de Viñas, también tras revisión de VAR. El colegiado se fue con una sonora pitada que hacía mucho tiempo que no se recordaba en el Tartiere. Eso sí, la afición, que es agradecida, valoró el trabajo de los suyos cuando se acercaron al Fondo Norte. Un final embarrado por la polémica pero que deja al Oviedo igual, o peor de lo que estaba.