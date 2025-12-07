10.000 kilómetros para subir de nuevo la banda del Tartiere: más leyendas confirmadas para el partido del centenario

Ganó un doblete (Liga y Copa) con el Auxerre, llegó a disputar competiciones europeas y estuvo en la prelista de Francia para el Mundial que ganaron los galos en 1998, pero Franck Rabarivony confiesa que los mejores recuerdos de su carrera los vivió como azul. El lateral izquierdo defendió durante tres temporadas la camiseta del Real Oviedo, con la que llegó a disputar 87 encuentros entre 1998 y 2001.

El defensa vivió grandes tardes de gloria en el viejo Tartiere, donde el Oviedo se hizo fuerte. Los azules doblegaron a Barcelona, Madrid y a muchos grandes de la élite para los que cada salida a la capital del Principado se convirtió en una visita al dentista. Sin embargo, Rabarivony sufrió la despedida más amarga que puede dar este deporte. Su último encuentro con la zamarra carbayona fue en aquella fatídica tarde en Mallorca que, precisamente, se comenzó a torcer cuando el defensor derribó a Eto’o dentro del área y se fue expulsado a los 37 minutos.

Tras su paso por el Oviedo, Rabarivony jugó en Portugal y Grecia y, desde hace 25 años, una vez ya retirado, el exjugador montó su propio restaurante en La Reunión, una isla ubicada al este de Madagascar, donde nacieron sus padres. Pero uno siempre quiere regresar al lugar donde fue feliz. Por ello, el exfutbolista volverá a la capital del Principado para disputar el "Encuentro de Leyendas". Rabarivony volverá a subir la banda del Tartiere como en los viejos tiempos en los que tumbaban a los grandes y celebrará que, pese a todo, el club disfruta de sus cien años de nuevo en la élite.

Antonio Rivas, un seguro en la zaga en la época dorada azul

El excentral y actual director de cantera del Oviedo, Antonio Rivas, vistió la camiseta azul en Primera durante diez temporadas, desde 1989 hasta 1998. Durante ese largo periplo disputó 274 encuentros y formó parte de una de las épocas más doradas del club, llegando a disputar la Copa de la UEFA. Rivas vivió la mejor etapa, pero también una de las más oscuras en la que le tocó aportar su granito de arena desde el banquillo dirigiendo al club en Segunda. Sin embargo, no pudo evitar el descenso a la antigua Segunda B. Ahora volverá a disfrutar sobre el césped del Tartiere.

10.000 kilómetros para subir de nuevo la banda del Tartiere

Diegui Johannesson, un correcaminos por la banda con acento islandés

A sus 32 años, Diegui Johannesson está retirado, pero vivirá un último baile en el Tartiere para rememorar los viejos tiempos. El maliayo, con raíces islandesas, disputó 135 encuentros en el Oviedo repartidos en siete temporadas. Diegui formó parte de la plantilla que ascendió a Segunda y estuvo cerca de disputar el play-off a Primera. Durante su mejor temporada, la 17-18, fue convocado con su selección y acabó instaurando la tradicional haka en el Fondo Norte. Uno de sus mejores recuerdos fue su tanto para imponerse en el derbi en El Molinón en 2021, durante su último curso de azul.