Cazorla y las dos caras de una misma acción: la jornada de ayer dejó dos jugadas similares a la que acabó con la expulsión del Mago

Corría el minuto 88 del Oviedo-Mallorca cuando Santi Cazorla trató de recuperar el balón y, tras tocar el esférico, acabó impactando sobre el tobillo de Muriqi. Galech Apezteguía, el colegiado del encuentro, le mostró la cartulina amarilla, pero el experimentado Del Cerro Grande, en la sala VOR, le llamó para acudir a ver la acción. Tras revisarla, el árbitro navarro decidió expulsar a Cazorla, en una jugada que ha suscitado mucha polémica entre los seguidores azules y también en el panorama nacional.

Al término del choque, Luis Carrión comparó la acción con la dura entrada que recibió Fede Viñas de Mendy, central del Rayo, hace un par de jornadas. También el propio Cazorla, a través de sus redes sociales, comentó la jugada. "La interpretación o la inercia, depende de para qué lado, es de una forma diferente. Toca aprender y levantarse", expresó. Horas más tarde, también a través de Instagram, Cazorla colgó dos imágenes de su acción con Muriqi en las que escribió las palabras de "plancha" y "fuerza excesiva", y añadió después la de Mendy acompañado de la palabra "inercia", recibiendo el apoyo de la hinchada azul. Lo cierto es que su jugada también ha estado en el punto de mira durante otros encuentros disputados en la jornada de ayer en los que se produjeron acciones similares, pero que fueron arbitradas de distinta manera. En el Villarreal-Getafe, Mario Martín llegó tarde y realizó una fuerte entrada sobre Comesaña: el colegiado Mateo Busquets le mostró la cartulina amarilla, sin llegar a recibir la llamada del VAR. Más llamativa fue la jugada vivida en el Alavés-Real Sociedad, en el que Aramburu intenta dar un pase y termina impactando claramente sobre su rival. Alberola Rojas le mostró amarilla. En el VAR estaba Del Cerro Grande, mismo árbitro que el viernes en el Tartiere, pero en esta ocasión decidió no llamar al colegiado principal para reconsiderar su decisión inicial. Una diferencia de criterios que indigna al oviedismo. Cazorla, a sus casi 41 años, vio la segunda cartulina roja de su carrera, la primera de forma directa. Hay que remontarse diez años atrás, hasta septiembre de 2015, para asistir a su primera expulsión. Fue en un Chelsea-Arsenal, en el que los locales vencieron 2-0 a los "gunners" y Santi vio la segunda amarilla en el minuto 79, dejando a los suyos con uno menos. El llanerense se lamentó por no estar en Sevilla. "Siempre te sientes culpable por dejar al equipo con un jugador menos y por no poder jugar la siguiente jornada", pero se mostró "orgulloso del equipo" por el trabajo realizado de los suyos, aunque indignado por los diferentes criterios arbitrales. Acciones que fueron similares, pero que tuvieron un final distinto.