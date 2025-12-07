Fede Viñas, al detalle, desde el consejo de Bielsa hasta su postura más crítica: "La gente espera mucho más de mí, y yo también"

Acaba el entrenamiento y Fede Viñas, tranquilo como de costumbre, acude al vestuario número 3 de El Requexón para charlar con LA NUEVA ESPAÑA. El uruguayo, un fijo en su selección, se muestra confiado de que el Oviedo revertirá la situación y muy autocrítico a nivel personal, donde espera dar mucho más. La entrevista se produce antes del choque ante el Mallorca, en el que fue expulsado, y de conocer que Uruguay se medirá a España en el Mundial.

Tanto tiempo sin ganar tiene que pesar a nivel mental.

Los ánimos están bien, no entramos en la desesperación y no he visto a nadie que se le nuble la cabeza. Estamos trabajando bien con el grupo y con el míster, se ha visto una evolución en el juego. Ganar es cuestión de tiempo y creo que cuando rompamos esa barrera vamos a ir a mucho más. Seguro que va a caer pronto.

En ese aspecto es muy importante el vestuario, ¿quién es el primero que intenta levantar los ánimos?

Los referentes. Dani Calvo, Santi Cazorla, obviamente, y también Rondón, que para nosotros es una persona muy importante. Siempre está tirando para adelante, es muy trabajador, un líder y un capitán sin cinta. Es muy importante para el equipo tener a este tipo de compañeros.

Da la sensación de que el equipo está cerca de ganar, pero no termina de llegar la victoria, ¿qué falta?

Estamos muy cerquita. Estamos evolucionando positivamente, pero tenemos que mejorar detalles como las finalizaciones o las situaciones en la zona de tres cuartos: elegir bien las opciones, cuándo pasarlas, cuándo terminar uno mismo… Los delanteros tenemos que mejorar en eso, porque el juego ha mejorado y no estamos consiguiendo marcar.

El Oviedo solo ha marcado siete goles en 15 partidos, ¿eso genera presión en los delanteros?

Yo en lo personal no tengo presión. Vivo el día a día. El juego antes en lo colectivo no era lo más vistoso, no teníamos muchos ataques, y cuando vino Luis cambió muchísimo eso. Somos más ofensivos y estamos teniendo oportunidades, pero no somos capaces de concretarlas. Uno tiene que enfocarse en la siguiente jugada y no quedarse con el error. Hay que mentalizarse de que la siguiente jugada es la más importante.

También hay muchas críticas en redes, ¿las lee o prefiere abstraerte?

Prefiero pasar de largo de las redes. Obviamente me paso mucho tiempo en ellas porque las consume todo el mundo, pero trato de no mirarlas ni cuando las cosas salen bien ni cuando salen mal. Me trato de mantener al margen.

Físicamente ha dado un paso adelante esta temporada.

La anterior fue complicada por las lesiones. Esta me siento muy bien y hasta mis compañeros me lo dicen. Cuando a uno se lo reconocen quiere decir que está haciendo las cosas bien.

¿Hace trabajo específico más allá de los entrenamientos para estar más a tono?

Fuera de la cancha no hago nada. Trato de estar con mi familia, con mi hija y de disfrutar de la vida. En los entrenamientos entreno a full siempre, doy mi 100%. Fuera del fútbol prefiero no pensar en ello y en disfrutar de otras cosas.

Enlaza muchas titularidades por primera vez desde que llegó.

Estoy en el mejor momento desde que llegué, tanto futbolísticamente como físicamente, justo se lo comentaba esta semana a Nacho Vidal. Sé que la gente espera que marque más goles y yo también lo espero de mí, porque soy delantero y tengo que estar constantemente cerca del área finalizando y haciendo goles. Hoy en día tengo otra faceta, otra posición a la que creo que me adapté bastante bien y estoy a disposición del equipo. Me gusta asociarme y también quiero mejorar al colectivo.

Precisamente el cambio en el banquillo le influye bastante, ¿cómo ha vivido esa transición?

Es complicado un cambio de entrenador. El fútbol es injusto y cuando los resultados no se dan, lamentablemente la primera cabeza que rueda es la del entrenador, pero esto es culpa de todos. Con Luis personalmente me he encontrado muy bien, es un tipo muy trabajador, ofensivo y exigente. Cuando me cambió de posición me lo tomé de la mejor manera porque sé que tenemos que estar todos juntos y que el objetivo es uno: mantenerse en Primera. Hay que dejar el egoísmo a un lado y pensar en el equipo.

¿Cómo lleva esa adaptación a la banda?

Hoy en día me encuentro muy bien. Creo que mi partido más flojo fue el primero, en Girona, que a veces por momentos estaba muy perdido. Después ya me he sentido mucho más cómodo, aunque a veces me sigo perdiendo.

¿Qué cree que es lo que más le cuesta?

Cerrar la banda, bajar más seguido, fundamentalmente la basculación porque a veces me olvido un poco que estoy jugando en otra posición y me quedo arriba como si fuera el delantero. Tengo que hacer otras tareas.

¿Ve algún vídeo para adaptarse mejor?

No. Voy en el día a día con las tareas que me pone Luis. Él me ayuda mucho.

Fede Viñas / Irma Collín

¿Había jugado antes ahí?

Cuando era chico jugaba de 10 y en escuelitas, en Liverpool (equipo uruguayo) incluso me habían puesto de lateral izquierdo. Después por cosas de la vida pasé a delantero, pero ya había jugado algo en banda, tenía una idea básica, aunque no siendo un extremo como ahora.

¿Ha hablado con Marcelo Bielsa (seleccionador uruguayo) sobre su nueva posición?

Marcelo me hizo un comentario que me gustó mucho: ‘Yo sé que no es tu posición, pero lo estás haciendo bastante bien y te va a hacer mejor jugador’. Eso me quedó grabado y por eso no tengo el ego de decir yo quiero jugar de nueve. Estoy a disposición del equipo para lo que necesite. Él es una persona muy especial en mi carrera, siempre me dio la confianza de poder estar en la absoluta de Uruguay, todo un sueño hecho realidad. Le estoy muy agradecido.

A nivel personal, ¿dónde cree que tiene más potencial?

De nueve, sin duda, esa es mi posición. Yo puedo jugar con Rondón si en algún caso jugamos los dos juntos. Puedo bajar más y asociarme, soy un delantero que me gusta estar en contacto con la pelota.

Tiene una historia curiosa. Dejó el fútbol con 13 años y regresó a los 17. Ahora está en Primera, ¿qué significó ese gol en Girona?

Es cierto que tengo una linda historia de muchos altibajos. Para mí, el estar en Europa ya era un paso importante. Después vino el ascenso y el poder jugar contra los mejores equipos y jugadores. El gol obviamente fue algo muy lindo, con lo que siempre soñé, pero no me quedo con eso. Hay que ir a más. La gente espera muchas más cosas de mí y yo también. Tengo que demostrar mucho más y mejorar muchísimo, sé que puedo dar mucho más. Estoy trabajando para encontrar mi mejor versión.

Hablando del ascenso, ¿cómo fue el proceso de su continuidad y quién se lo comunica?

Una vez cumplimos el objetivo del ascenso, Martín (Peláez) y Agustín (Lleida) me decían que me tenía que quedar acá. Yo quería, pero mi contrato se terminaba y había que llegar a un acuerdo entre las instituciones. Los primeros contactos fueron con Agustín, en pleno festejo ya estábamos hablando de eso. Jugar en la Primera de España para un jugador es lo más grande, es lo más alto a lo que puedes llegar.

El equipo está jugando con ocho futbolistas de los que estaban en Segunda estas últimas jornadas.

Mantuvimos jugadores claves para el ascenso. Eso es importante, el mantener una base. La gente quiere muchos refuerzos, pero cada vez que llega un nuevo jugador se tiene que adaptar. En nuestro caso hay varios que no hablan mucho español y a veces se complica un poco más. Con esa base que ascendimos estamos compitiendo en Primera. Tenemos buenos jugadores.

¿Cree que hace falta una revolución en la plantilla en el mercado invernal?

Cada uno se tiene que plantear qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, y tratar de hacer todo lo posible para sacar la mejor versión de uno mismo. Si todos lo logramos personalmente va a mejorar el colectivo, creo que vamos mejorando y estamos en el buen camino. En el tema de fichajes, algunos se van a ir y otros vendrán. Los que vengan tienen que aportar su granito de arena porque tenemos que ir todos de la mano y hacia un mismo lado. En este barco tenemos que estar todos juntos. Pero lo importante ahora es sacar puntos en estos partidos que quedan porque si no se nos puede complicar.

Antes destacaba a Rondón, parece un jugador muy importante dentro del vestuario.

Al tipo le tiras una piedra y te la aguanta, lo aguanta todo. Como compañero es uno de los mejores que he tenido en un vestuario. Siempre está tirando para adelante, siempre quiere mejorar y es muy exigente con él mismo. No le gusta la situación que estamos pasando y a veces nos reta. Tiene un carácter fuerte y se necesita tener a alguien así. Para mí es un jugador importantísimo.

Su otro compañero es Forés, que vive la otra cara de la moneda.

Por cosas de fútbol no le está tocando jugar tanto, pero siempre entrena bien y es un chico comprometido. Nunca ha puesto una mala cara y tira buenas vibras. Eso es importante para el grupo. Es complicado no jugar, yo también lo he vivido, y tiene mérito.

Su experiencia en Oviedo no ha defraudado por ahora: nació su hija y consiguió el ascenso.

Mi mujer vino de ocho meses y mi bebé es asturiana y oviedista. Fue una experiencia muy bonita, te cambia totalmente la vida porque lo ves todo distinto. Llegas a tu casa y siempre te reciben con alegría. La ciudad está muy bien y es tranquila, que también necesitábamos un cambio en ese sentido, de bajar las revoluciones. La gente es muy amable y respetuosa, así que de maravilla.