Mbappé salva un punto para el Oviedo: gol salvador en el último instante
La delantera azul anotó en el 90 para el 2-2 de las azules en su visita al Europa
El Real Oviedo rescató un punto con sabor a victoria en el Nou Sardenya, donde empató 2–2 ante el CE Europa en un duelo vital por la permanencia en Primera. El partido empezó torcido para las de Andrea Suárez: un error en la salida de balón permitió a las locales adelantarse a los 4 minutos de choque. El golpe, lejos de hundir al equipo carbayón, lo espabiló. Las oviedistas comenzaron a pisar campo rival con convicción hasta que, en el minuto 34, Sheila puso el empate y devolvió las tablas al marcador. La segunda mitad fue un intercambio de golpes hasta que una falta directa del Europa, en el minuto 74, volvió a torcer el guion para los intereses azules. Tocaba remar otra vez. Andrea Suárez agitó el banquillo y el equipo respondió adelantando líneas y tirando de carácter. Ya en el minuto 90, una falta lanzada por Laurina encontró a Raissa Mbappé, que cazó el 2–2 definitivo. Un punto trabajado que mantiene vivas las esperanzas de permanencia.
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos