Mbappé salva un punto para el Oviedo: gol salvador en el último instante

El Real Oviedo rescató un punto con sabor a victoria en el Nou Sardenya, donde empató 2–2 ante el CE Europa en un duelo vital por la permanencia en Primera. El partido empezó torcido para las de Andrea Suárez: un error en la salida de balón permitió a las locales adelantarse a los 4 minutos de choque. El golpe, lejos de hundir al equipo carbayón, lo espabiló. Las oviedistas comenzaron a pisar campo rival con convicción hasta que, en el minuto 34, Sheila puso el empate y devolvió las tablas al marcador. La segunda mitad fue un intercambio de golpes hasta que una falta directa del Europa, en el minuto 74, volvió a torcer el guion para los intereses azules. Tocaba remar otra vez. Andrea Suárez agitó el banquillo y el equipo respondió adelantando líneas y tirando de carácter. Ya en el minuto 90, una falta lanzada por Laurina encontró a Raissa Mbappé, que cazó el 2–2 definitivo. Un punto trabajado que mantiene vivas las esperanzas de permanencia.