El Trabzonspor de Turquía quiere a Hassan y ofrece dinero y a un delantero: así es la oferta por el extremo

Haissem Hassan está en el escaparate desde que en las últimas semanas se cayera de los planes de Carrión, relegado su rol a las segundas partes. El Oviedo escucha ofertas por él y el Trabzonspor de Turquía es el primero que se ha interesado por su fichaje. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el conjunto turco ha ofrecido al Oviedo 6 millones de euros más variables por su contratación, que podrían llegar hasta los 8, y ha puesto sobre la mesa el nombre de Danylo Sikan, delantero ucraniano, para formar parte de la operación. El Oviedo ha rechazado la primera propuesta, pero el interés de los turcos sigue vigente y el contacto entre partes es fluido.

Aún quedan 3 semanas para que se abra el mercado de invierno y el nombre de Hassan apunta a ser uno de los protagonistas para el Oviedo. De ser fundamental en el ascenso y un jugador importante en el equipo de Paunovic hasta su despido, ha pasado ahora a un rol mucho más secundario. Solo ha sido dos veces titular con Carrión, y el sistema al que el entrenador le está dando continuidad parece no ser el más apto para el extremo galo. Su cláusula de salida es de 18 millones de euros, una cifra muy alejada de su valor real en el mercado.

Por eso, el club escucha ofertas por él. El Trabzonspor es tercero ahora mismo en Turquía, luchando la Liga con Galatasaray y Fenerbahçe, y busca en el mercado invernal un futbolista de banda que le dé un salto de calidad.

El conjunto otomano se puso hace días en contacto con los azules para interesarse por la situación del galo y poco después lanzó su primera propuesta: 6 millones de euros, más otros dos en variables en atención a determinados objetivos, además de incluir en la operación al delantero Danylo Yaroslavovych Sikan. Se trata de un delantero de 24 años, de envergadura (1,87), que además puede moverse también en los extremos. Con experiencia en Ucrania, Alemania y Turquía, el Trabzonspor pagó por él 6 millones de euros en enero de este año y le firmó hasta junio de 2029. La segunda mitad del curso pasado gozó de cierto protagonismo en Turquía y anotó 3 goles, pero en la actual le está costando más: ha jugado 10 choques, ninguno como titular, y solo ha marcado en una ocasión.

El perfil de Sikan parece no ir desencaminado con lo que busca el Oviedo en enero. Sin embargo, la postura del Oviedo es la de sacar tajada en lo económico con Hassan antes de abaratar el coste incluyendo futbolistas. Por eso, esa primera propuesta del Trabzonspor no termina de llenar a los rectores azules. Hay que tener en cuenta otra cosa para entender la operación: el Villarreal se guarda un porcentaje de la propiedad de Hassan para el caso de futuras ventas, por lo que habría que descontarlo del total a pagar por otro conjunto.

Puerta abierta

Jesús Martínez es el gran aval de Hassan en el Oviedo, el que apostó por él desde el primer momento. La situación actual, sin embargo, con el galo sin tener la condición de titular, hace que observe todos los escenarios. En un principio, el Oviedo podría acceder a la salida de Hassan, pero siempre que ingrese una cantidad interesante de dinero. El Trabzonspor y el club azul siguen en contacto; los turcos están muy interesados en contar con Hassan y no se descarta que la oferta pueda incrementarse en las próximas fechas.

Para el Oviedo, un traspaso lucrativo sería importante sobre todo de cara al mercado de invierno. Los azules persiguen varias incorporaciones, centradas sobre todo en el foco ofensivo, pero en estos momentos solo disponen de 1,5 millones de espacio en el tope. Un traspaso como el de Hassan aumentaría de forma considerable el músculo económico del Oviedo para ese mercado.