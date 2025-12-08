Más confirmados para el partidazo del 27: El defensa más elegante que nunca se ha puesto la zamarra azul también se apunta

Como centrocampista prometedor, Mario Prieto fue uno de esos jóvenes que se quedó a las puertas del primer equipo. Llegó hasta el Vetusta, para empezar luego un peregrinar por Segunda B y Segunda, antes de que por circunstancias de la vida (la grave crisis azul) el Oviedo se cruzara de nuevo en su camino. Y ahí, Mario Prieto tuvo su oportunidad. Llegó en 2008 procedente del Melilla y fue pieza clave en el ascenso a Segunda B, con 44 partidos y un gol. También aportó en la 09/10: 23 choques y otro tanto. Pero sobre todo, fue desde el primer día uno d elos más queridos de la grada.

Christian Fernández, que posteriormente se cambiaría el nombre futbolístico a Bolaño, fue un aguerrido defensa (central y lateral) que en la última etapa en Segunda División luchó por devolver al Oviedo a Primera. Estuvo cerca en alguna ocasiones, aunque no lo logró pero su esfuerzo siempre fue respetado por la grada. Christian, que estará en el partidos del día 27 en el Tartiere, estuvo 6 campañas en el Oviedo jugando 180 choques. Aunque nacido en Santander y de haber jugado en el Racing, fue la elástica azul la que más vistió en su carrera.

Para hablar del poso de Niko Jerkan (Split, Croacia, 1964) en el Real Oviedo, lo más sencillo es acudir a sus números. Estuvo en el conjunto azul seis temporadas, entre 1990 y 1996, todas ellas, cómo no, en la máxima categoría. Lo hizo siempre como indiscutible en el centro de la defensa, lo que le sirvió para sumar 203 encuentros en Liga y 227 en total. Los números, como ya se imaginan, le sitúan como el extranjero con más choques en la historia del Real Oviedo, por delante de los 22 de Viktor Onopko, aunque este con también presencia en Segunda.

Pero lo más curioso con Jerkan es que las cifras no son su mejor aval. Lo que define su legado es su forma de comportarse sobre el terreno de juego. Nunca se había visto a un central tan elegante como el croata en el viejo Carlos Tartiere. Tal fue su influjo en España, que hasta el Real Madrid intentó su fichaje. Pero eran otros tiempos, el Oviedo se había asentado en Primera y Jerkan continuó ligado a la disciplina de un equipo que vivió su momento álgido clasificándose para competición europea.

