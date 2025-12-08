Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pocas faltas, muchas rojas: los sorprendentes números de los árbitros con el Oviedo

Los azules, los que más rojas ven (6), solo son los 14º de la Liga con más infracciones

Galech Apezteguía expulsa a Fede Viñas en el Oviedo-Mallorca. | MIKI LÓPEZ

Galech Apezteguía expulsa a Fede Viñas en el Oviedo-Mallorca. | MIKI LÓPEZ

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

El intenso debate sobre el juego, la principal razón de que el Oviedo se mantenga en puestos de descenso y acumule tanto tiempo sin ganar, no evita que las quejas arbitrales vayan ganando peso jornada a jornada dentro del oviedismo. Desde el club azul no se han emitido juicios, pero sí lo ha hecho Santi Cazorla a través de sus redes sociales, en lo que, vista la trascendencia del de Llanera, puede considerarse como una declaración institucional. Las dos rojas vistas ante el Mallorca no son la causa de no lograr el triunfo, pero suponen un agravio con lo visto otras semanas y perjudican la preparación del choque de Sevilla del domingo que viene (14.00 horas).

En el club, tampoco en la afición, no se entienden los criterios aplicados en cada caso. Por qué lo de Mendy a Viñas no tuvo sanción y las acciones de Cazorla y Viñas, sí. Lo cierto es que las expulsiones son un factor más que explica las dificultades que está encontrando el Oviedo en su camino en Primera División. Ya son seis rojas y es el equipo que más expulsiones ha sufrido hasta la fecha.

Lidera el ranking el Oviedo, por delante de las cinco rojas que le han sacado al Girona y las cuatro al Athletic de Bilbao. El número de rojas que han visto los futbolistas azules llama más la atención si se compara con otras sanciones. Las amarillas, por ejemplo. El Oviedo ha visto 29 amonestaciones y tiene 10 conjuntos que han visto más, en una clasificación comandada por el Sevilla y sus 50 amarillas. De hecho, el Oviedo está más cerca de las 24 tarjetas que ha visto el Barça, el que menos de Primera.

Noticias relacionadas y más

La comparación con las faltas cometidas es aún más llamativa. Los de Carrión (y antes de Paunovic) han cometido 174 infracciones, el 14.º que más de la Liga. Un ejemplo para ver la situación con perspectiva: el Alavés, con 245 faltas, el que más, solo ha visto una roja hasta la fecha.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
  2. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  3. Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
  4. El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
  5. La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
  6. Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
  7. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  8. La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos

Estas son las cifras de inversión per cápita de las cuentas del Principado en la comarca de Avilés: a Gozón le toca el "Gordo" y en Castrillón no llegan a 30 euros por vecino

Estas son las cifras de inversión per cápita de las cuentas del Principado en la comarca de Avilés: a Gozón le toca el "Gordo" y en Castrillón no llegan a 30 euros por vecino

Juan José Iglesias, deja la secretaría de UGT en Gijón: "Naval Azul debería incluir un espacio singular para acoger congresos"

Juan José Iglesias, deja la secretaría de UGT en Gijón: "Naval Azul debería incluir un espacio singular para acoger congresos"

Embutidos La Venta, tradición en el corazón de Salas: más de 70 años elaborando morcilla y chorizo de forma artesanal

EN IMÁGENES: Así elaboran embutidos en La Venta, empresa de Mallecina (Salas) con más de 70 años de historia

EN IMÁGENES: Así elaboran embutidos en La Venta, empresa de Mallecina (Salas) con más de 70 años de historia

El tren navideño "Cangas Express" ya recorre las calles de la primera capital de Asturias

El tren navideño "Cangas Express" ya recorre las calles de la primera capital de Asturias

La morcilla de La Venta, una referencia de Salas: una receta tradicional y más de 70 años de historia de trabajo

La morcilla de La Venta, una referencia de Salas: una receta tradicional y más de 70 años de historia de trabajo

Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad

Estas son las calles donde será más caro aparcar en la zona azul de Oviedo, debido al nuevo plan de movilidad

El encendido del alumbrado navideño de Cangas de Onís desbordó todas las expectativas

El encendido del alumbrado navideño de Cangas de Onís desbordó todas las expectativas
Tracking Pixel Contents