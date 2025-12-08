Pocas faltas, muchas rojas: los sorprendentes números de los árbitros con el Oviedo

El intenso debate sobre el juego, la principal razón de que el Oviedo se mantenga en puestos de descenso y acumule tanto tiempo sin ganar, no evita que las quejas arbitrales vayan ganando peso jornada a jornada dentro del oviedismo. Desde el club azul no se han emitido juicios, pero sí lo ha hecho Santi Cazorla a través de sus redes sociales, en lo que, vista la trascendencia del de Llanera, puede considerarse como una declaración institucional. Las dos rojas vistas ante el Mallorca no son la causa de no lograr el triunfo, pero suponen un agravio con lo visto otras semanas y perjudican la preparación del choque de Sevilla del domingo que viene (14.00 horas).

En el club, tampoco en la afición, no se entienden los criterios aplicados en cada caso. Por qué lo de Mendy a Viñas no tuvo sanción y las acciones de Cazorla y Viñas, sí. Lo cierto es que las expulsiones son un factor más que explica las dificultades que está encontrando el Oviedo en su camino en Primera División. Ya son seis rojas y es el equipo que más expulsiones ha sufrido hasta la fecha.

Lidera el ranking el Oviedo, por delante de las cinco rojas que le han sacado al Girona y las cuatro al Athletic de Bilbao. El número de rojas que han visto los futbolistas azules llama más la atención si se compara con otras sanciones. Las amarillas, por ejemplo. El Oviedo ha visto 29 amonestaciones y tiene 10 conjuntos que han visto más, en una clasificación comandada por el Sevilla y sus 50 amarillas. De hecho, el Oviedo está más cerca de las 24 tarjetas que ha visto el Barça, el que menos de Primera.

La comparación con las faltas cometidas es aún más llamativa. Los de Carrión (y antes de Paunovic) han cometido 174 infracciones, el 14.º que más de la Liga. Un ejemplo para ver la situación con perspectiva: el Alavés, con 245 faltas, el que más, solo ha visto una roja hasta la fecha.