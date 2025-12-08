Forés elogia a sus compañeros en la delantera y se pronuncia sobre salir en busca de minutos: "Solo pienso en el Sevilla"

Álex Forés, delantero del Oviedo, se pasó por la sala de prensa de El Requexón para analizar el estado del equipo y el próximo duelo ante el Sevilla.

Sus pocos minutos. “Yo estoy aquí para trabajar y el mister es el que cedide. Debo poner buena cara y entrenar al máximo. No depende de mí. He tenido alguna conversación con el club y me transmiten que trabajo bien y que avanzo. La decisión es del entrenador y es el que decide. Tenemos buenos delanteros y el puesto está caro”.

La falta de gol. “En los últimos partidos hemos creado muchas ocasiones y falta un punto de acierto. Los goles terminarán llegando. No creo en la suerte, pero debemos mejorar en el último tramo. No voy a criticar al Oviedo ni a mis compañeros porque veo que se esfuerzan día a día. No es algo de los delanteros, todos tienen que marcar goles. Estamos llegando y nos falta esa pizca de acierto”.

Sensaciones. “Me encuentro muy bien físicamente y estoy a disposición de lo que decida el equipo. Tengo que aprovechar todo lo que me den. Si estoy aquí es porque me veo capaz de jugar todos los domingos, no solo este. Debo demostrar en el campo, que es de lo que se trata. Creo mucho en la unión del grupo y de la gente. Es la manera de salir. Estamos en descenso, pero cualquiera quiere mejores resultados”.

Lidiar con la presión. “Me considero una persona muy fuerte a nivel mental. Tenemos buena mentalidad y vamos todos a una. Los resultados no se ajustan y al final trabajamos para ganar, pero creo que somos fuertes como unión y debemos trabajar desde ahí”.

Salir en busca de minutos. “Sevilla. No hay otro pensamiento. Voy en el día a día y no voy más allá".

Jugar en banda por Viñas. “Siempre he sido delantero pero lo que quiero es jugar. Mi rendimiento siempre ha sido el mismo, que es de “9” y jugaré donde quiera el mister”.