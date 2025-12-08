El oviedismo invade El Requexón para apoyar al equipo: “Hay que estar en las buenas y en las malas”

"Hay que estar en las buenas y en las malas". Es lo que cree el oviedismo a pesar de todo el ruido que puede haber en diversos foros. Los que estuvieron presentes en El Requexón dan buena fe de ello. 10 horas. La caleya que da acceso a la ciudad deportiva, completamente saturada. Coches dando marcha atrás durante más de doscientos metros para no dificultar el paso y poder acceder a complejo deportivo azul, al que, a expensas de la nueva construcción de la nueva ciudad deportiva en La Belga, le hace buena falta una carretera de acceso nueva. El parking interior, completamente saturado. Tanto que muchas de las más de quinientas personas que abarrotaron el complejo tuvieron que dejar sus vehículos donde normalmente aparcan los futbolistas.

Una mañana de apoyo en El Requexón

"Es fiesta y no hay cole, una excusa perfecta para venir a apoyar al equipo", decían Lola, Nicolás y Daniel Fernández, una familia que no se quiso perder el entrenamiento del Real Oviedo es uno de los peores momentos deportivos. "Pero eso da igual, hay que apoyarlos siempre", decían los dos chavales, respaldados por su padre, Daniel. "La situación es mejorable, pero hay que animar", decían mientras animaban a Cazorla e Ilyas, sus jugadores favoritos.

La sesión de entrenamiento y la situación de la plantilla

Mientras, los futbolistas se entrenaban en el terreno de juego del campo número cinco de El Requexón. Ovie Ejaria, que podría ser clave en el choque ante el sevilla tras las sanciones de Cazorla y Viñas, no estuvo presente por culpa de un virus. Tampoco estuvo Brandon Domingues. Javi López, por su parte, ya se entrenó con normalidad. También lo hizo Ilic, descartado de la convocatoria ante el Mallorca. Luis Carrión daba las órdenes. El técnico catalán, muy criticado estos días, no recibió ninguna mala palabra del más de medio millar presente en el complejo. "No nos gustó cómo se fue, pero no tiene sentido recriminárselo ahora porque lo que necesitamos es ganar", decía Iván Sariego, un señor "habitual" en los entrenamientos. Carrión salió del interior de las instalaciones y se paró con todo el mundo a firmar autógrafos y a sacarse fotos con todo el que se lo pidió.

Martín Peláez y el respaldo institucional

También estuvo presente en la sesión el presidente del club, Martín Peláez, que saludó a todo el mundo. El máximo dirigente notó el calor de los suyos en un momento duro. "Es cierto que hay cosas que no están haciendo bien, pero también hay que decirlo todo: nos subieron a Primera", indicó Javier Alonso. Los jugadores pasaron entonces al campo número 4 y la masa abandonó la grada para ponerse de pie en el camino hacia los vestuarios, donde los jugadores, al igual que al inicio de la sesión, estuvieron detenidos firmando autógrafos y sacando fotos durante más de media hora. Nadie se quedó sin su rúbrica. "¡Qué golazo, Ilyas!". "¡Qué paradón, Aarón!", se escuchaba decir a muchos niños presentes.

Salida caótica y mensaje claro: a por el Sevilla

El caos para abandonar el recinto fue máximo. Durante la sesión hubo un goteo incesante de vehículos entrando y abandonando el complejo. Pero muchos esperaron al final del entrenamiento y ahí llegó el problema para salir. Sin embargo, a pesar de lo molesto de un atasco, nadie llevaba mala cara. Todos habían pasado una jornada soleada y traquila apoyando a los suyos, y eso pone felix a cualquiera. "¡A ganar al Sevilla!", decía la afición mientras abandonaba El Requexón. Alguno incluso, con la cabeza fuera de la ventanilla yondeando su bufanda. Los jugadores alucinaban. Esto es el Real Oviedo.