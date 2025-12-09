¡Atención, futboleros! El EAFC26 lanzará una nueva carta de Cazorla: este es su precio estimado y sus estadísticas
Las cifras que muestra esta predicción son muy claras: 84 de ritmo, 86 de tiro, 90 de pase, 89 de regate, 70 de defensa y 77 de físico
O. O.
Santi Cazorla vuelve a agitar el universo Ultimate Team del videojuego FIFA, aunque con un matiz importante: la imagen que circula estos días no es oficial, sino una predicción que imagina su posible aparición en una próximo promoción. No hay anuncio de EA, pero el diseño y el formato encajan con ese clásico adelanto de redes. Es probable que la carta termine saliendo puesto que es un "Unbreakable", un tipo de carta que contiene a los jugadores que se niegan a ceder bajo presión: futbolistas definidos no por movimientos elegantes o destellos de calidad, sino por fuerza bruta, mentalidad implacable y una presencia imparable en el terreno de juego. Además, jugadores de avanzada edad que se niegan a retirarse. Por ello, todos los portales predicen que Cazorla será uno de ellos.
Según la carta estimada, Cazorla aparecería como MCO (CAM) de 87. Y el salto sería notable: un perfil mucho más completo y moderno para el meta de diciembre, con una distribución de stats que le convertiría en una pieza ideal para quienes quieran creatividad, pausa y último pase con sello Oviedo.
Las cifras que muestra esta predicción son muy claras: 84 de ritmo, 86 de tiro, 90 de pase, 89 de regate, 70 de defensa y 77 de físico. El corazón de la carta está donde debe estar: pase y regate de élite para manejar partidos desde la mediapunta. Y el resto de mejoras redondean el concepto de un Cazorla más “jugable” en FUT, menos ornamental y más determinante a ritmo alto.
¿Y el precio? Si una carta así acabara siendo real y saliera en sobres con ese rendimiento, una estimación razonable de mercado sería un arranque en torno a 70.000-130.000 monedas, con la lógica subida inicial por hype y por el factor sentimental de un jugador que, en clave azul, no necesita presentación. Si llegara como SBC, el coste podría moverse en un valor equivalente algo más alto según requisitos. No es una carta confirmada, es una predicción. Pero si EA decide hacerla realidad, más de uno va a montar equipo alrededor de ella.
