Más confirmados para el partidazo del 27: el guardián que renunció a la gloria para salvar a los suyos

La historia de Esteban con el Oviedo es una lección de lealtad. El portero avilesino vivió dos etapas con el club azul marcadas por el sacrificio y el compromiso con los colores que le vieron crecer. La primera transcurrió entre 1997 y 2002, coincidiendo con la última etapa brillante del Oviedo en la élite. Fueron cinco temporadas en las que acumuló 182 encuentros bajo palos y se convirtió en uno de los mejores símbolos de El Requexón, aquella factoría que por entonces era habitual cantera de futbolistas para Primera División. Esteban abandonó el club en 2002 como una necesidad del guion. Incluso le había perdonado dinero al equipo que le formó antes de salir. Jugó una temporada en Segunda con el Oviedo antes de dar el salto al Atlético de Madrid, donde continuó su carrera en la máxima categoría. Doce años después, en la temporada 2014-15, Esteban regresó al Oviedo con el equipo hundido en Segunda B. Lo hizo renunciando al año de contrato que le quedaba con el Almería, entonces en Primera División. Los azules, con los que firmó por dos temporadas, lograron esa misma campaña el ascenso a Segunda.

Entrada para los socios

Esteban, uno de los ídolos en la historia reciente del Oviedo, es otro de los cabezas de cartel para el choque que la Aparo y el Fondo Norte, con la colaboración del club, organiza para el 27 de este mes en el Tartiere. Los abonados que quieran acudir al encuentro pueden hacerlo de forma gratuita retirando su entrada en las oficinas o en la dirección: http://entradas.realoviedo.es.

El canterano que dio un paso al frente tras la crisis de 2003

Fermín tuvo una salida algo convulsa del Oviedo en 2014. El canterano, que no llegó a jugar en el primer equipo, tuvo un papel protagonista dentro de El Requexón y fue uno de los que dio un paso adelante en 2003. Entrenó al Vetusta, a equipos de las categorías inferiores y fue el coordinador de la cantera. Además, cogió las riendas del primer equipo en dos ocasiones de forma interina (sustituyendo al Lobo Carrasco y a Raúl González). Como jugador llegó al Oviedo a los 12 años y pasó por todas las categorías inferiores hasta alcanzar el Vetusta, con el que jugó en Segunda B.

El guardián que renunció a la gloria para salvar a los suyos

Un mediapunta con 49 goles en cuatro temporadas

Manu Busto fue, sin duda, uno de los mayores talentos que vistió la zamarra azul en la época del barro. Estuvo en el Oviedo durante cuatro temporadas, de 2009 a 2013, y su único debe fue no conseguir el tan ansiado ascenso a Segunda División. En su primera temporada, el mediapunta anotó 19 goles. Durante los cuatro años que fue jugador carbayón sumó 49 tantos, que ayudaron al Oviedo a jugar la fase de promoción, en la que los azules cayeron en Pontevedra. A día de hoy, Busto sigue ojeando la tabla para ver cómo le va al que fue uno de sus equipos más queridos.