El ex del Real Oviedo, Ricardo Rodríguez, mejor entrenador de la temporada de la liga japonesa
El técnico asturiano, de 51 años, en sus primeros pasos como entrenador dirigió en la cantera del Oviedo, Girona, Málaga y Arabia Saudí
Efe
El asturiano Ricardo Rodríguez, técnico del Kashiwa Reysol que estuvo luchando hasta la última jornada por el título que ganó el Kashima Antlers y que fue preparador físico del Oviedo, ha sido designado mejor entrenador de la temporada de la liga japonesa. El Kashiwa ganó el sábado, en la última jornada, por 1-0, al Machida, pero el Kashima hizo lo propio ante el Yokohama Marinos por 2-1 y aseguró el primer puesto con un punto de ventaja sobre el conjunto de Rodríguez.
El técnico asturiano, de 51 años, en sus primeros pasos como entrenador dirigió en la cantera del Oviedo, Girona, Málaga y Arabia Saudí, desde donde dio el salto al fútbol de Tailandia (Ratchaburi, Bangkok Glass y Suphanburi), en el que estuvo tres años antes de pasar a Japón, donde se ha ganado una gran reputación en los distintos equipos que ha estado, Tokushima Vortis, Urawa Red Diamonds y Kashiwa.
Entre medias dirigió al Wuhan Three Towns chino y en su palmarés figura el ascenso del Tokushima a la J1 y con Urawa ganó la Copa del Emperador y la Supercopa.
