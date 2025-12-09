El Oviedo podría recibir 4 millones gracias al Madrid

El pulso entre Real Madrid y LaLiga por los derechos audiovisuales de la temporada 2015-16 amenaza con salpicar, para bien, a varios clubes que entonces competían en Segunda. Entre ellos está el Oviedo, incluido por el club blanco en la lista de entidades que, a su juicio, fueron perjudicadas por una modificación estatutaria aprobada en 2015.

El origen del conflicto es la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la disposición de los estatutos de LaLiga incorporada aquel año por falta de cobertura legal. El tribunal entra así donde la Audiencia Nacional no lo había hecho y valida que el CSD ejerció potestades públicas al aprobar esa reforma, por lo que era revisable en la vía contencioso-administrativa.

Según la interpretación del Real Madrid, la nulidad obligaría a aplicar el reparto establecido en los estatutos vigentes antes del cambio: 60 por ciento de los ingresos para Primera y 40 por ciento para Segunda, con reparto igualitario dentro de cada categoría. De ese cálculo sale su reclamación de 8,8 millones y los aproximadamente 88 millones que, siempre según su lectura, deberían distribuirse entre los 22 clubes de Segunda de aquel curso. En esa relación aparece el Oviedo.

Si esa tesis prospera y el reparto es efectivamente igualitario, el orden de magnitud para cada club rondaría los 4 millones de euros. Un ingreso extraordinario que, para un club como el Oviedo, algo así como encontrar un billete de 50 en un abrigo de hace nueve años.

LaLiga, sin embargo, rechaza esa conclusión. En su nota oficial sostiene que el fallo se encuadra en la antigua Ley del Deporte, recuerda que sus estatutos fueron reformados en 2022 para adaptarse a la nueva normativa y subraya que, pese a la anulación literal de la disposición, no habría un deber automático de rehacer cifras. En clave oviedista, el asunto queda en un punto intermedio: hay base jurídica para que el debate exista, hay una lectura que mete al Oviedo en la foto de posibles beneficiarios, pero todavía falta el tramo más delicado, el de la ejecución. De momento, habrá que esperar para ver qué pasa finalmente con esos cuatro millones de euros, aunque la cosa no pinta fácil, por lo que los azules, en principio, no podrían contar con ese ingreso para el próximo mercado de fichajes.