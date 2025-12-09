Vitaminas para el lateral zurdo: la novedad para la lista de Sevilla

El lateral izquierdo fue uno de los grandes cambios a la llegada de Luis Carrión. Paunovic había apostado de forma decidida por el físico imponente de Rahim, pero el nuevo inquilino del banquillo no tardó en dar la alternativa y Javi López se convirtió en titular con el catalán.

Hasta que el choque ante el Rayo Vallecano notó unas molestias físicas en la primera mitad y en el descanso se quedó en caseta. Las pruebas posteriores revelaron que sufría una lesión muscular que le impedido estar en las citas del Metropolitano y ante el Mallorca. En ambas, Rahim recuperó el puesto.

Ahora, se acentúa la pelea por el puesto en el flanco izquierdo de la defensa. Javi López ha dejado atrás su lesión y se entrena toda la semana al mismo ritmo que sus compañeros: será una de las novedades en el lista de Carrión para el encuentro del domingo (14.00 horas) en el Sánchez Pizjuán.

Le toca pues al entrenador tomar una decisión. O le sigue dando cuerda a Rahim como lateral para aprovechar su capacidad para llegar a área rival una y otra vez o vuelve al plan más defensivo con la presencia en el once de un Javi López fuerte en la marca y muy difícil de desbordar. La parte más positiva es que se amplían las opciones en la libreta del Oviedo y Carrión puede alternar entre dos futbolistas de características distintas.