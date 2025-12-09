Vitaminas para el lateral zurdo: la novedad para la lista de Sevilla
Javi López apunta a alta para el domingo y pelea el puesto con Rahim en la zaga
El lateral izquierdo fue uno de los grandes cambios a la llegada de Luis Carrión. Paunovic había apostado de forma decidida por el físico imponente de Rahim, pero el nuevo inquilino del banquillo no tardó en dar la alternativa y Javi López se convirtió en titular con el catalán.
Hasta que el choque ante el Rayo Vallecano notó unas molestias físicas en la primera mitad y en el descanso se quedó en caseta. Las pruebas posteriores revelaron que sufría una lesión muscular que le impedido estar en las citas del Metropolitano y ante el Mallorca. En ambas, Rahim recuperó el puesto.
Ahora, se acentúa la pelea por el puesto en el flanco izquierdo de la defensa. Javi López ha dejado atrás su lesión y se entrena toda la semana al mismo ritmo que sus compañeros: será una de las novedades en el lista de Carrión para el encuentro del domingo (14.00 horas) en el Sánchez Pizjuán.
Le toca pues al entrenador tomar una decisión. O le sigue dando cuerda a Rahim como lateral para aprovechar su capacidad para llegar a área rival una y otra vez o vuelve al plan más defensivo con la presencia en el once de un Javi López fuerte en la marca y muy difícil de desbordar. La parte más positiva es que se amplían las opciones en la libreta del Oviedo y Carrión puede alternar entre dos futbolistas de características distintas.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas