Un Sevilla plagado de bajas no se fía del Oviedo: "No pierde mucho"

El Sevilla no atraviesa sus mejores momentos en el campeonato y ya centra sus esfuerzos en regresar a la senda de la victoria ante el Oviedo el domingo en el Sánchez Pizjuán. El centrocampista suizo Djibril Sow resaltó que al Sevilla le falta "estabilidad en los partidos" pero que el pasado domingo en el estadio Mestalla, donde el Valencia les empató en la prolongación (1-1), dieron "un paso adelante, siendo más compactos y más serios".

El internacional suizo atendió a los medios antes de una visita al Hospital Virgen del Rocío, en el que una representación de las primeras plantillas masculina y femenina visitaron a los niños ingresados, en un acto habitual cada año en esta época prenavideña. Sow insistió en que el objetivo es "conseguir la estabilidad y sacar el mayor número de puntos posibles" y relató que "siempre que no ganas hay críticas", pero que los futbolistas creen "en lo que el míster -el argentino Matías Almeyda- pide" y en lo que están haciendo.

También se refirió al trabajo de esta semana, en la que preparan el partido del próximo domingo ante el Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, de la decimosexta jornada, para la que el Sevilla cuenta actualmente con nueve bajas, siete por lesiones y dos por sanciones. "Llevamos entrenamientos, hay jugadores que espero que puedan recuperarse y es una semana larga para preparar el partido, que es importantísimo", aseguró el centrocampista, quien cumple su tercera temporada en el Sevilla, al que llegó procedente del Eintracht de Fráncfort alemán. El suizo, quien reconoció que "fue una pena no poder sacar los tres puntos el domingo" en Valencia, resaltó que ante el Oviedo deben conseguirlos, al considerarlos "vitales", en alusión a que reciben al penúltimo clasificado de LaLiga, del que ahora le separan siete puntos. No es un partido fácil de jugar. No pierden mucho, empatan bastante. No existe en Primera el partido fácil", dijo.

"Son partidos muy difíciles y nos falta un poco también de efectividad arriba. Es algo que tenemos que mejorar", subrayó Sow, quien añadió que "no hay partidos fáciles" en la competición española y que él, personalmente, intenta adaptarse a lo que le pide el entrenador para "ayudar al equipo". "Siempre es difícil cuando hay un cambio de entrenador, pero siempre intento ayudar, sea donde sea", reiteró el centrocampista, quien también se refirió al partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que les ha emparejado ante otro equipo de Primera, el Alavés, y en el campo del conjunto vitoriano. "Siempre nos toca jugar fuera, pero ya ganamos este año ahí -en LaLiga (1-2)- y queremos volver a hacerlo", afirmó