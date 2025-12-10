El vestuario del Oviedo mantiene la fe: “Todo el mundo mira la clasificación, pero cuando importa es en mayo”

No corren buenos tiempos para el Oviedo a nivel de resultados, con la victoria resistiéndose al equipo desde que Luis Carrión se hiciera con las riendas. Pero no pierde la fe el conjunto azul, que quiere que en el Sánchez Pizjuán, en el choque de este domingo, 14.00 horas, su suerte cambie.

Alberto Reina, que ha perdido peso con el paso de las semanas tiene una buena oportunidad para buscar su sitio ya que no podrá estar en la cita Santi Cazorla y eso abre una vacante en la media punta. “Yo siempre digo que puedo jugar en las tres posiciones del centro del campo. Igual más arriba participo menos y soy menos vistoso, pero estoy preparado para jugar en cualquier sitio”, indica el andaluz.

Para el gaditano, la situación de la tabla incomoda pero no es algo definitivo a estas alturas de campeonato, con tanto por delante. “Quizás ante el Mallorca fue el partido en el que más lo merecimos, pero hemos tenido otros días como ante Osasuna en el que fuimos mejores. O la primera parte en San Mamés, que nos fuimos perdiendo al descanso sin estar mal. El equipo está encadenando partidos buenos y está faltando acierto. Todo el mundo mira la clasificación y sabe dónde está el equipo, pero cuando realmente vale es en mayo. Este mes es muy importante y antes del parón tenemos que sacar puntos”.

Reina sí considera que, como evidencian los números, al Oviedo le está faltando acierto en los metros finales. “Lo que nos está faltando son los detalles y acierto, sobre todo eso. Creo que estamos creando situaciones de gol, pero nos está costando. Hay que seguir trabajando e incidiendo en lo que hacemos bien, que ya son muchas cosas”.