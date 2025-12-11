Testigos de la etapa del barro: otros tres confirmados para el "Encuentro de Leyendas"

La etapa del Real Oviedo en las categorías no profesionales, los años en el barro, está capitaneada por jugadores de la casa, aquellos que dieron el paso en las condiciones más difíciles para que el club azul saliera adelante. Pero, junto a ellos, también hay numerosos ejemplos de futbolistas de fuera que no tardaron en hacerse un hueco en el corazón azul del aficionado más fiel.

El "yo no abandoné al Oviedo en Tercera" marida perfectamente con ver a uno de esos foráneos perfectamente adaptados como Oinatz Aulestia (Ondarroa, Vizcaya, 1981), uno de los referentes azules en las etapas más duras de su historia. El meta vasco aterrizó en Asturias en el verano de 2007. Dejaba atrás una trayectoria interesante en Segunda B (Eibar B, Pájara Playas, Athletic B y Cultural) para bajar un escalón, a Tercera, pero con la intención de volver cuanto antes.

Lo hizo a la segunda, porque de primeras le tocó vivir en sus carnes la debacle de Caravaca. Pero en 2009 tocó la gloria tras una agónica tanda de penaltis en Mallorca. Su imagen rompiendo a llorar mientras se quitaba la camiseta en gesto de liberación es parte del álbum de recuerdos del oviedismo.

Después, probó la fórmula en Segunda B, en las campañas 2009/2010 y 2010/2011, ambas como titular, pero sin la guinda del ascenso. Con todo, 140 encuentros con la camiseta del Oviedo y testigo de los momentos más difíciles. Eso sí, con final feliz. Ahora, el meta de los momentos más duros volverá a pisar el Tartiere en el "Encuentro de Leyendas" del día 27.

Martín Mantovani En el inicio de la temporada 2012-13 todo eran incógnitas, porque el club avanzaba a pasos agigantados hacia el precipicio. La junta dirigida por Toni Fidalgo construyó una plantilla con urgencias y la defensa sería capitaneada por un central argentino, agresivo en la marca: Martín Mantovani. El zaguero solo estuvo una temporada en el Oviedo, aquella recordada por la ampliación de capital y que dejó a los azules al borde del ascenso: le eliminó un potente Eibar en la promoción. Tras ese paso por el Tartiere, Mantovani triunfó en el Leganés, con el que llegaría a Primera.

Paul Folgueras

Canterano del Oviedo, los sueños de Paul Folgueras (Oviedo, 1983) de triunfar con el equipo de su vida en el fútbol profesional se fueron al traste en el maldito verano de 2003: al descenso deportivo le siguió el administrativo, con el equipo cayendo a Tercera, con déficit de puntos y sin dinero en las arcas. Paul fue uno de los que decidió mantener su apuesta al azul a pesar de los cantos de sirena de fuera. Lideró la zaga del Oviedo en aquella 2003-04 y también en la 2004-2005, saldada esta con el ascenso. Fue habitual en su última campaña, 2005-06, para sumar 83 partidos de azul.