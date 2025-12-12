Antoviolencia propone cerrar el Pizjuán durante un mes por los incidentes del derbi

Antiviolencia ha propuesto la clausura del estadio del Sevilla, el Ramón Sánchez-Pizjuán, durante un mes. Este contratiempo podría afectar al encuentro del Oviedo en Nervión este domingo (14 horas), que podría llegar a jugar el partido a puerta cerrada. Sin embargo, Antiviolencia no puede ejecutar, sino que propone la sanción, por lo que podrían pasar semanas hasta que haya una resolución. Además, el conjunto hispalense se enfrenta a una multa de 120.000 euros, todo por los incidentes acaecidos durante el partido la liga española de fútbol de Primera División contra el Betis el pasado 30 de noviembre. Antiviolencia explica que el expediente elaborado por Policía Nacional "aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales". Señala que el derbi sevillano "comenzó con el despliegue en un fondo del Ramón Sánchez-Pizjuán de un gran tifo de homenaje a los Biris en el 50 aniversario de su fundación", precisa. La Comisión indica que "la pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado para su autorización por el club tres días antes del partido". Además, la Comisión ha propuesto una multa de 40.000 euros al Sevilla y de 30.000 euros al Betis por el "incumplimiento de las medidas de seguridad".