Detenidos otros tres ultras del Real Oviedo por los incidentes de la final del play-off: así ha sido la operación

La Policía Nacional ha detenido a otros tres hinchas del Oviedo por los incidentes violentos previos al partido entre el equipo azul y el Mirandés correspondiente a la final de la fase de ascenso a Primera División, el pasado 21 de junio, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Con ello, ya son diez los aficionados detenidos, a los que hay que sumar otros cuatro que están siendo investigados.

Los incidentes violentos se produjeron durante el recibimiento de los aficionados locales al autobús de los jugadores oviedistas en su llegada al Carlos Tartiere. Ya cerca del estadio, un "importante número de seguidores vinculados al grupo de animación oviedista denominado ‘Symmachiarii’ trató de apartar el vallado", según afirma la Policía. Los ultras "golpearon y lanzaron objetos contundentes, entre ellos botellas de vidrio, contra los policías, dos de los cuales sufrieron lesiones".

El análisis de las imágenes de vídeo obtenidas permitió la identificación de los ahora detenidos, al igual que en el caso de los otros siete ultras que fueron arrestados el pasado mes de octubre. Tres de los detenidos en octubre son miembros del grupo ultra "Valladolid 1984", hermanados con Symmachiarii, los cuales se habían desplazado desde capital castellana para asistir al encuentro de fútbol en el que el Oviedo logró el ascenso a Primera.