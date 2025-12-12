Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una pieza más para el partido de las leyendas: megáfono, bufanda, súper peinados y uno más del Fondo Norte

Abel Xavier, uno de los jugadores más excéntricos de la historia azul, volverá al Tartiere en el "Encuentro de Leyendas"

ARMANDO Y ABEL XAVIER DISPUTAN UN BALON DURANTE EL PARTIDO QUE OVIEDO Y DEPORTIVO JUGARON EN EL TARTIERE

ARMANDO Y ABEL XAVIER DISPUTAN UN BALON DURANTE EL PARTIDO QUE OVIEDO Y DEPORTIVO JUGARON EN EL TARTIERE / .

Joaquín Alonso

Oviedo

Abel Xavier

Abel Xavier (Nampula, Mozambique, 1972), exuberante lateral diestro que se ganó al Tartiere por su entrega entre 1996 y 1998, siempre será recordado por su foto en el antiguo Tartiere, en la grada, con un megáfono y la bufanda azul animando como un integrante más del Fondo Norte. También por sus excéntricos peinados, que siempre llamaron la atención de los incondicionales carbayones. El defensor jugó 58 partidos con los azules, equipo en el que se curtió para vivir después una gran carrera llena de triunfos.

Abel Xabier pasó por las filas del Liverpool, del Everton, Galatasaray, Hannover, PSV, de la Roma... Y se retiró en Los Ángeles Galaxy siendo compañero de David Beckham. Tras colgar las botas, el portugués se hizo entrenador para mantener una vida ligada al fútbol. El lateral, que nació rodeado de un ambiente humilde en Portugal, se educó en una estricta fe católica, pero al retirarse como futbolista se convirtió al islam y cambió su nombre por Faisal.

Entrada para los socios

Abel Xavier, uno de los jugadores más extravagantes que han pasado por el Oviedo, es otro de los cabezas de cartel para el choque que la Aparo y el Fondo Norte, con la colaboración del club, organiza para el 27 de este mes en el Tartiere. Los abonados que quieran acudir al encuentro pueden hacerlo de forma gratuita retirando su entrada en las oficinas o en la dirección: http://entradas.realoviedo.es.

Xavi Moré

El &quot;Jabalí&quot; con olfato de gol que marcó una era en el Tartiere

Xavi Moré. / .

Xavi Moré (L’Ametlla del Vallès, 1982) fue uno de esos futbolistas que se cruzó con el Oviedo en un momento clave de su reconstrucción. Formado en la cantera del Valladolid y con experiencia en Segunda en el Castellón, el extremo catalán aterrizó en el Tartiere en 2009, cuando el club acababa de salir del pozo de Tercera y buscaba consolidarse en Segunda B con futbolistas de jerarquía. Durante cuatro temporadas defendió la camiseta azul, convirtiéndose en un habitual en la banda derecha y en una pieza importante en el vestuario en años de transición.

Nacho Matador

Mariano Arias Chamorro, Marianín.

Mariano Arias Chamorro, Marianín. / .

Canterano del Oviedo, Nacho Matador (Gijón, 1986) fue uno de esos futbolistas que se manchó la camiseta con el barro de los campos de Segunda B. El asturiano militó en el primer equipo durante dos temporadas, de 2004 a 2006, para luego cuajar una larga carrera que se terminó este mismo año. El centrocampista colgó las botas el pasado mes de mayo, con 39 años, después de defender la elástica del Marino de Luanco durante largas temporadas. Sin embargo, y a pesar de haber disfrutado de una larga carrera, Matador nunca llegó a ser futbolista profesional.

