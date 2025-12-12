Una pieza más para el partido de las leyendas: megáfono, bufanda, súper peinados y uno más del Fondo Norte
Abel Xavier, uno de los jugadores más excéntricos de la historia azul, volverá al Tartiere en el "Encuentro de Leyendas"
Abel Xavier
Abel Xavier (Nampula, Mozambique, 1972), exuberante lateral diestro que se ganó al Tartiere por su entrega entre 1996 y 1998, siempre será recordado por su foto en el antiguo Tartiere, en la grada, con un megáfono y la bufanda azul animando como un integrante más del Fondo Norte. También por sus excéntricos peinados, que siempre llamaron la atención de los incondicionales carbayones. El defensor jugó 58 partidos con los azules, equipo en el que se curtió para vivir después una gran carrera llena de triunfos.
Abel Xabier pasó por las filas del Liverpool, del Everton, Galatasaray, Hannover, PSV, de la Roma... Y se retiró en Los Ángeles Galaxy siendo compañero de David Beckham. Tras colgar las botas, el portugués se hizo entrenador para mantener una vida ligada al fútbol. El lateral, que nació rodeado de un ambiente humilde en Portugal, se educó en una estricta fe católica, pero al retirarse como futbolista se convirtió al islam y cambió su nombre por Faisal.
Entrada para los socios
Abel Xavier, uno de los jugadores más extravagantes que han pasado por el Oviedo, es otro de los cabezas de cartel para el choque que la Aparo y el Fondo Norte, con la colaboración del club, organiza para el 27 de este mes en el Tartiere. Los abonados que quieran acudir al encuentro pueden hacerlo de forma gratuita retirando su entrada en las oficinas o en la dirección: http://entradas.realoviedo.es.
Xavi Moré
Xavi Moré (L’Ametlla del Vallès, 1982) fue uno de esos futbolistas que se cruzó con el Oviedo en un momento clave de su reconstrucción. Formado en la cantera del Valladolid y con experiencia en Segunda en el Castellón, el extremo catalán aterrizó en el Tartiere en 2009, cuando el club acababa de salir del pozo de Tercera y buscaba consolidarse en Segunda B con futbolistas de jerarquía. Durante cuatro temporadas defendió la camiseta azul, convirtiéndose en un habitual en la banda derecha y en una pieza importante en el vestuario en años de transición.
Nacho Matador
Canterano del Oviedo, Nacho Matador (Gijón, 1986) fue uno de esos futbolistas que se manchó la camiseta con el barro de los campos de Segunda B. El asturiano militó en el primer equipo durante dos temporadas, de 2004 a 2006, para luego cuajar una larga carrera que se terminó este mismo año. El centrocampista colgó las botas el pasado mes de mayo, con 39 años, después de defender la elástica del Marino de Luanco durante largas temporadas. Sin embargo, y a pesar de haber disfrutado de una larga carrera, Matador nunca llegó a ser futbolista profesional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"