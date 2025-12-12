Problemas para Carrión: dos de las opciones para la mediapunta, con problemas físicos
El Oviedo pierde a Ejaria por lesión, una baja que se suma a la de Ilić, dejando al técnico Luis Carrión con menos opciones para el partido contra el Sevilla
Ovie Ejaria cae lesionado a última hora y no estará en el Sánchez-Pizjuán. El centrocampista del Oviedo, una de las principales opciones para cubrir el hueco de Cazorla tras la roja vista ante el Mallorca, vuelve a tener problemas físicos y no viajará a Sevilla con el resto de la expedición para medirse al conjunto hispalense.
El contratiempo, además, apunta a ir para largo. En el club temen que Ejaria también se pierda el duelo ante el Celta de la próxima semana y, si no hay giro, no reaparecerá hasta después del parón navideño. Un escenario que encaja con su situación: pasa dos años sin competir y ahora paga, en forma de molestias recurrentes, el peaje de tanto tiempo parado.
La mala noticia llega con compañía, porque el Oviedo también anda justo en la media punta. Luka Ilić, otra de las alternativas para esa zona, tampoco se entrena a las órdenes de Luis Carrión en El Requexón, lo que reduce todavía más el margen de maniobra del técnico. Con ese panorama, lo más probable es que Alberto Reina acabe ocupando la demarcación, aunque el catalán también dispone del canterano Agudín.
Dentro del parte, al menos, hay un respiro: Sibo y Brandon Domíngues sí se calzan las botas y se entrenan al mismo ritmo que sus compañeros en la penúltima sesión antes de viajar. Mañana, último entrenamiento en el Tartiere antes de poner rumbo a Andalucía para enfrentarse a un Sevilla que también llega tocado por las bajas.
