Las sanciones obligan a Carrión a pensar alternativas: Hassan, con muchas papeletas para ser titular en Sevilla

El futuro de Hassan se negocia en los despachos mientras a apunta a ser titular en el partido que el Oviedo jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El extremo francés, uno de los grandes activos del Oviedo, se perfila como la solución más lógica para ocupar la banda derecha el domingo (14 horas) ante el Sevilla. Todo ello, tras el interés del Trabzonspor por hacerse con sus servicios a cambio de seis millones de euros más variables.

El empate sin goles ante el Mallorca en el Tartiere ha pasado factura. Las expulsiones de Cazorla y Fede Viñas condicionan el plan de Carrión para un duelo de máxima exigencia a domicilio. Ambos cumplirán sanción en Sevilla después de dejar al equipo con nueve futbolistas ante los baleares. La baja de Viñas afecta directamente a la banda derecha. El uruguayo, delantero puro, se ha asentado desde la llegada de Carrión como falso extremo. Es una pieza fija en la banda aunque el gol se resista. Sin él, el técnico azul pierde a su titular habitual en ese costado y se queda sin este recurso que venía utilizando.

Ahí aparece el nombre de Hassan. Su último partido, ante el Mallorca, dejó buenas sensaciones para los pocos minutos que jugó, siendo uno de los hombres con mejores datos tras el choque. El contexto, sin embargo, no es el de un indiscutible. Hassan pasó de ser una de las armas principales con Paunovic –era titular habitual– a perder protagonismo con el regreso de Carrión al banquillo. El entrenador catalán lleva varios partidos sin contar con él de inicio en Liga y ha explicado en sala de prensa que sus decisiones responden a criterios tácticos y de equilibrio del equipo.

Con todo, el francés ha tenido apariciones contadas en el once de Carrión, como ante el Espanyol o en la visita al Metropolitano frente al Atlético, oportunidades que no terminaron de consolidarle entre los fijos. Ahora, las circunstancias le empujan de nuevo al primer plano: con Viñas sancionado y las alternativas sin asentarse –Brekalo o Forés–, el escenario invita a mirar a Hassan para devolver a la banda derecha un perfil genuino de extremo. Todo esto sucede mientras el jugador está siendo seguido por varios equipos de cara a este mercado invernal.

El contexto del rival también cambia el guion del partido. El Sevilla de Matías Almeyda llega en cuadro, con hasta diez ausencias entre lesionados y sancionados y varios futbolistas más entre algodones. En ese escenario, con el Sevilla tiritando por las ausencias y el Oviedo obligado a recomponerse sin Cazorla ni Viñas, el foco se pone en Hassan. Puede ser el examen definitivo para medir cuánto pesa realmente su nombre en el proyecto azul justo cuando desde Turquía llaman a la puerta cargados de millones.