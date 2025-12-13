Carrión "pasa de puntillas" ante las críticas: "De las malas situaciones siempre se sale"

Luis Carrión, técnico del Oviedo, analizó en la sala de prensa del Tartiere el duelo ante el Sevilla.

Las bajas. "Tenemos algunos jugadores dudosos, en función del entreno de hoy veremos. Tenemos bajas por sanción, alguna por lesión y tomaremos la decisión cuando acabe el entreno".

El nivel anímico tras el empate ante el Mallorca. "No es lo que queríamos, pero estamos intentando ser fuertes en el sentido de que creo que hacemos bastantes cosas bien, pero no acabamos de ganar. Lo que necesitamos es una victoria. Tenemos que intentar mantener las cosas que hacemos bien y mejorar las que hacemos mal. Nos matamos durante la semana para intentar ver cosas que mejorar y que eso nos lleve a ganar. Llegamos bastante a área rival, generamos situaciones de gol. El domingo será otro partido en el que tendremos que hacer muchas cosas bien para ganar y vamos preparados para ello".

Margen de mejora. "En lo futbolístico seguro, porque siempre hay margen de mejora y yo creo que este equipo tiene bastante. En lo anímico también, pero entiendo que es difícil para un equipo que está en una situación baja de la tabla salir a presionar como presionamos el otro día, llegar al área con gente como llegamos el otro día. Eso me indica que es un equipo que tiene clara la manera de ganar y que tiene que seguir creciendo, sobre todo para encontrar el resultado".

Las bajas de Viñas y Cazorla. "Bueno, es una pena por ellos porque querían estar con el equipo y se vieron con esas tarjetas, pero tampoco hemos puesto ninguna excusa ni me he parado demasiado a pensar lo que hubiera podido ser con este tipo de jugadores en el campo. He estado pensando mucho en qué elegir para que las cosas salgan bien y creo que tenemos gente donde elegir y oportunidades para jugadores que a lo mejor no participaron el otro día para poder salir y hacerlo bien y ganar".

El Sevilla. "Es un equipo que me gusta, me gusta lo que hace el míster, es verdad que no tuvieron una gran racha de resultados, pero me gustó mucho el partido que hicieron el otro día contra el Valencia. Fue interesante, con variaciones tácticas, un equipo que trabaja bien diferentes sistemas. Entendemos que tiene cosas que explotar y vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible para conseguir los tres puntos".

Las necesidades. "Bueno, lo fácil es decir que el equipo no tiene gol, yo creo que el equipo tiene gol, como todos los del mundo, hay jugadores que han metido un montón de goles aquí y van a meter, seguro. Creo que muchas veces salimos bien desde atrás, pero nos falta mejorar esa toma de decisiones en último tercio para que las situaciones de gol sean un poco más rápidas y más claras, porque sí que las hemos tenido claras, pero creo que el otro día centramos muchísimo y quizá, en mi opinión, tardábamos demasiado en tomar esa decisión y llegábamos al área demasiado pronto, entonces al final es más difícil sorprender".

Semejanzas con el Espanyol. "No hace falta tener modelos a seguir para saber lo que podemos hacer, nosotros hemos visto situaciones más difíciles que la que tenemos nosotros ahora en la que equipos han salido de forma solvente a final de año. Para mí, un indicativo claro de que el equipo quiere salir adelante es lo que está haciendo: está siendo fiable en defensa, no defendemos con un bloque tan bajo por lo que sufrimos menos. El equipo es fuerte porque el otro día sale y hasta el 90 está apretando para ganar el partido. Lo que faltan son victorias. ¿Por qué no vamos a llegar al final de la primera vuelta con 22 puntos?Estoy convencido de que puede ser así y vamos a seguir pensando en que debe ser así".

Mercado de fichajes. "No lo sé, a mí me ocupa mucho espacio pensar en qué hacer contra Sevilla, cómo hacerles daño, cómo convencer a los jugadores de que el camino es este, como para pensar en eso, pero bueno lógicamente salidas va a haber y entradas alguna va a haber seguro".

Cambio de dibujo. "Puede haber matices claro, depende del jugador que juegue, es muy difícil que haya un jugador igual a otro. Haremos lo que hemos pensado para hacerle daño al Sevilla y traernos los tres puntos, que para nosotros es un partido importantísimo".

Respaldo del club. "Nunca he necesitado esa gratificación externa ni cuando lo he hecho muy bien, como fue aquí en su día. He pasado de puntillas por todos los elogios y ahora trato de pasar de puntillas también cuando hay críticas. Estamos fuertes porque en las situaciones de dificultad solo hay una cosa positiva: que siempre se sale".