Problemas en el medio del campo: Ovie Ejaria, lesionado

Ovie Ejaria cayó lesionado a última hora y no estará en el Sánchez-Pizjuán. El centrocampista del Oviedo, una de las principales opciones para cubrir el hueco de Cazorla tras la roja vista ante el Mallorca, vuelve a tener problemas físicos y no viajará a Sevilla con el resto de la expedición para medirse al conjunto hispalense.

El contratiempo, además, apunta a ir para largo. En el club temen que Ejaria también se pierda el duelo ante el Celta de la próxima semana y, si no hay un giro en los acontecimientos, no reaparecerá hasta después del parón navideño. Un escenario que encaja con su situación: pasa dos años sin competir y ahora paga, en forma de molestias recurrentes, el peaje de tanto tiempo parado.

Cabe recordar que Ovie llegó en verano por petición del exentrenador del Oviedo, Veljko Paunovic. El técnico serbio lo llevó a El Requexón para que volviese a entrenarse después de dos años de parón por problemas personales. Llegó simplemente como un jugador a prueba, algo poco común. Sin embargo, su buena predisposición convenció a la dirección deportiva del club, que decidió incorporarlo a las filas del primer equipo totalmente gratis. Sin embargo, Ejaria ha ido arrastrando lesiones desde su llegada a consecuencia del largo parón. El medio todavía no ha gozado de una continuidad que le permita asentarse como un jugador fijo en el once, y esta nueva lesión complica las cosas.

Además, esta mala noticia no llega sola. El Oviedo anda justo en la media punta. Luka Ilic, otra de las alternativas para esa zona, tampoco se entrenó ayer a las órdenes de Luis Carrión en El Requexón, lo que reduce todavía más el margen de maniobra del técnico, aunque no se descarta que se entrene hoy antes de viajar y pueda estar con sus compañeros en Nervión. Con ese panorama, lo más probable es que Alberto Reina acabe ocupando la demarcación, aunque el técnico catalán también dispone del canterano Agudín. Además, Carrión ha llamado al canterano del Vetusta Dieguito a entrenar con el primer equipo a consecuencia de todas estas bajas.

Dentro del parte, al menos, hay un respiro: Sibo y Brandon Domingues sí se calzaron las botas y se entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros en la penúltima sesión antes de viajar. Sin embargo, son dos jugadores que tampoco están teniendo demasiada continuidad. El Oviedo escucha ofertas por Sibo mientras que Brandon, primer fichaje de la era en Primera, todavía no ha debutado con los azules. Hoy se llevará a cabo el último entrenamiento en el Tartiere antes de poner rumbo a Andalucía para enfrentarse a un Sevilla que también llega muy tocado por las bajas.