El Real Oviedo, a la última moda: esta es la historia del peluquero que triunfa en la portería azul y entre los últimos fichajes

A los cuatro meses de su apertura, allá por finales de 2024, un rostro conocido del barrio entró a pedir cita a West Coast, una peluquería que por aquel entonces aún no tenía mucho éxito. Había hueco al día siguiente y, al finalizar el corte, Andrés Felipe Posada, el dueño del local, le preguntó a su nuevo cliente a qué se dedicaba, ante la curiosidad de la conversación. La respuesta fue: "Soy el portero del Oviedo". Se trataba de Aarón Escandell, hombre de moda en la ciudad por su gran campaña, que desde entonces es un cliente habitual.

Andrés Felipe con Aarón Escandell.

"Yo no lo conocía porque de aquella aún no seguía mucho al Oviedo, pero me hablaba de muchos viajes y tuve que preguntarle. ¡Fue una buena sorpresa!", confiesa Posada, un colombiano afincado en Oviedo desde que era pequeño que comienza a destacar entre la plantilla azul. Tras Escandell, muchos de los nuevos fichajes se unieron a visitar su peluquería: Álex Forés, Josip Brekalo y Dendoncker. Como curiosidad, Andrés Felipe le corta el pelo a los dos porteros del Oviedo, puesto que Moldovan también es un fijo en el local, ubicado en la calle de la Independencia.

Andrés Felipe con Leander Dendoncker.

Su historia es sencilla. Para poder emprender y ser económicamente independiente, Posada decidió comprarse un set de peluquería. Primero comenzó con sus amigos, después como trabajador en un local de la calle Uría, pero a diferencia de otros, él tuvo una experiencia muy enriquecedora en Alemania, donde se curtió trabajando en una de las peluquerías más prestigiosas de Berlín, la Reidy Barber Shop. Allí trabajó para películas de Amazon Prime, fue uno de los barberos del Eurobasket y le cortó el pelo a numerosas personalidades antes de regresar a la capital del Principado para abrir su propio negocio.

Su negocio lleva más de un año abierto y aspira a ser mucho más que una mera peluquería, sino un punto de referencia para todos los ciudadanos de Oviedo, y también para este tipo de personajes públicos, a los que admite un trato ligeramente distinto. "Trato de reservarles hora y media para cada uno y darles un poco de exclusividad. Todos se merecen un buen corte, pero estas personas necesitan un poco más porque están expuestas a diario en televisión, en entrevistas, redes sociales… Siento que hay que cuidar y, sobre todo, recomendar bien el estilo de esa persona, porque va a estar en todos lados", confiesa el peluquero.

Dentro del local se respira fútbol y un ambiente muy distendido, la clave de todo. "Trato de brindarles desde el principio tranquilidad, soy fiel a ese pensamiento. No les pido fotos ni nada en sus primeras veces, les doy espacio a si quieren hablar y me adapto a lo que ellos necesitan para que no se sientan estresados", destaca. Y en cuanto a las conversaciones, ahí no hay distinciones. "Dendoncker o Forés, por ejemplo, eran personas más reservadas al principio y les doy tiempo para que entren en confianza, pero después es como con un cliente normal. Hablamos de todo: de los partidos, de nuestras familias y de la vida. Los clientes se acaban convirtiendo en un amigo", subraya.

Al fondo de la barbería hay camisetas de jugadores que pasaron por las tijeras de Posada, como Lukébakio -por el que el Benfica pagó 20 millones al Sevilla-, Roussillon y otros jugadores de la liga alemana. También de Escandell y otros jugadores azules. "He llegado a tener futbolistas que incluso venían dos veces a la semana, pero aquí en Oviedo no", comenta, aunque en clave azul hay alguno más presumido que otro. "El único que viene semanalmente es Moldovan. Aarón suele venir cada dos y otros como Forés o Brekalo más bien una vez al mes".

En los últimos meses la barbería ha crecido exponencialmente, con hasta cuatro trabajadores en plantilla, y Posada reconoce que la presencia de futbolistas ayuda, un aspecto del que se muestra orgulloso. "Cuando emprendí la aventura era uno de mis objetivos. Lo de Alemania era mi inspiración y estoy feliz de poder cortarle el pelo a gente como Aarón, que sale todas las semanas en televisión y que mucha gente admira. Es el resultado de mi trabajo", sentencia.