Carrión, sobre su posible destitución: "No temo nada"

El técnico compareció tras el partido para dar explicaciones por una actuación que calificó de inadmisible. Visiblemente afectado, reconoció el mal juego de su equipo, pidió disculpas a la afición y asumió las críticas derivadas de la falta de resultados. Defendió, no obstante, el trabajo realizado en semanas anteriores y se mostró convencido de que la situación es reversible, apelando al esfuerzo, al compromiso del vestuario y al apoyo del club y del público del Tartiere.

Un partido muy diferente. «Llevamos tiempo sin meter gol, sí, pero lo de hoy ha sido diferente a lo de otros días. Fue un partido muy malo desde el principio».

Sin competitividad. «Es un partido muy, muy malo, con poco que reseñar. No sé, veníamos de un partido bueno, contra un rival como el Mallorca, que más o menos está como el Sevilla, y desde el principio se vio que no estábamos. Aunque tuviésemos un medio tramo bueno del 1-0 al penalti no pitado, hoy no hemos sido un equipo competitivo».

Sobre su futuro. «No temo nada, solo trabajo y esas preguntas no las voy a responder».

Disculpas necesarias. «Es un día para pedir disculpas, no tiene demasiada explicación este partido porque no estábamos siendo esto. Hoy no fuimos competitivos y ha sido un partido vergonzoso, solo podemos pedir disculpas».

Defensa del trabajo. «Hablar después de hoy es complicado, pero creo que todos vimos que merecimos ganar al Mallorca. Entiendo que si no consigues resultados, todo se critica, pero la semana pasada demostramos que no estamos tan lejos de ganar. Me agarro a mi trabajo, a mis jugadores, al club y a la afición, claro».

La situación. «No están tan lejanos algunos partidos buenos, pero hablar de hoy es complicado. Ha sido un partido muy malo, pero no hemos hecho muchos partidos como este. Me veo capaz de sacar eso adelante».

Petición de perdón. «No soy yo quien toma las decisiones. Desde luego, el ambiente en el Tartiere está siendo muy bueno, pero es normal que la gente esté muy enfadada y jodida, como lo estamos todos. Quizá ellos algo más. Ganar un partido no cae del cielo, hay que trabajar y hacer mucho para mejorar. Salimos avergonzados y pido perdón».