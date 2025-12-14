Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dani Calvo, tras la goleada: “No hemos estado a la altura del escudo”

El capitán, tras la debacle en el Pizjuán: “Tenemos que corregir algunas cosas, y no hablo ya de aspectos futbolísticos, sino de más hambre, más ambición”

EN IMÁGENES: La dolorosa derrota del Real Oviedo ante el Sevilla, con desplazamiento de centenares de aficionados azules

EN IMÁGENES: La dolorosa derrota del Real Oviedo ante el Sevilla, con desplazamiento de centenares de aficionados azules / Carlos Gil-Roig / FC9

N. A.

Dani Calvo atendió a Movistar tras el desastre azul en el Pizjuán (4-0) para analizar la situación en la que queda el equipo.

Lectura del choque. “Pedimos disculpas porque no hemos estado a la altura del escudo en los 90 minutos. Tenemos que corregir algunas cosas, y no hablo ya de aspectos futbolísticos, sino de más hambre, más ambición durante el partido y dar la cara contra el Celta”.

Exigencia. “Conozco a la afición, es exigente, les gusta que se honre el escudo y no hemos estado a la altura del escudo en ningún minuto”.

Soluciones. “Suena a tópico, pero solo podemos seguir trabajando, corregir los errores, que son muchos, la falta de intensidad, de contundencia y pensar que el partido ante el Celta es una final. Sumar de 3 en 3 es muy difícil y es una final”.

