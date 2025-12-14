Drama absoluto en Nervión: un Oviedo sin ideas se deja golear y cuaja el peor partido de la temporada

El Oviedo toca fondo en el Sánchez Pizjuán. Un equipo totalmente desautorizado en defensa y sin ideas en ataque apenas intimidó la meta rival. Un Oviedo que genera desinterés, incapaz de competir, que cuando encaja el primero ya se intuye que el partido está perdido. Y sucedió nada más empezar. Un drama. Pese a la debacle, Agustín Lleida, director general, dijo en la televisión que mantienen la confianza en Carrión porque es "el entrenador", y anunció que habrá cuatro o cinco salidas y dos o tres fichajes en el mercado de invierno.

Sevilla 4 0 Real Oviedo 1-0, min. 3: Akor. 2-0, min. 23: Sow. 3-0, min. 51: Mendy. 4-0, min. 89: Ejuke. Alineación Sevilla Odysseas (2); Carmona (2), Cardoso (2), Gudelj (2), Castrin (2), Oso (2); Sow (3), Agoumé (2), Mendy (2); Akor (3) y Alexis Sánchez (2). CAMBIOS Bueno (2) por Sow, min. 45. Ejuke (2) por Alexis y Sierra (1) por Mendy, min. 77. Jordán (s.c.) por Agoumé, min. 86. Alineación Real Oviedo Aarón (1); Lucas (0), Costas (0), Carmo (0), Rahim (0); Dendoncker (0), Colombatto (1); Hassan (1), Reina (2), Ilyas (1); y Rondón (1). CAMBIOS Forés (1) por Ilyas y Calvo (1) por Lucas, min. 45. Brekalo (1) por Reina, min. 60. Javi López (1) por Rahim, min. 69. Agudín (1) por Rondón, min. 79. Isidro Díaz de Mera (Castilla La Mancha). Amonestó al local Agoumé y al visitante Carmo, que acabó expulsado en el minuto 83 por doble amarilla. Ramón Sánchez-Pizjuán

Dos minutos de ilusión, tres de realidad

El Oviedo arrancó con un centro algo flojo de Ilyas en el minuto dos. Rondón, de cabeza, la tuvo y obligó al meta a estirarse. Fue lo único. Al minuto tres, los azules, totalmente adelantados, recibieron el primero. Error de Rahim en el pase, recupera el Sevilla, y Agoumé pone un precioso balón para Akor, que estaba solo. Llegó ante Aarón sin oposición y batió al guardameta carbayón con un disparo cruzado. Rahim, poco después, estaba con el balón dentro del área rival y se cayó solo. Aarón negaba con la cabeza, incapaz de entender lo que le pasaba a su equipo.

Luego, un córner puesto por Colombatto, totalmente raso al área, que pintaba jugada ensayada pero que nadie fue a rematar. Un poco el reflejo de un Oviedo perdido en el Pizjuán. Ayer, a diferencia del año 2000, el estadio no pitaba a los suyos ni animaba al Oviedo. El silencio era sepulcral para los intereses azules.

El VAR, otra vez en contra

Al minuto 15, Colombatto sirvió una falta desde el centro del campo y Mendy la tocó con la mano. El árbitro fue a mirar el VAR, pero pitó falta en ataque previa a la mano. Da la impresión de que nunca caen del lado azul.

Al minuto 23, Sow metió el segundo del Sevilla. Lucas y Dendoncker cubrían a Sow dentro del área, pero Akor centró a placer, Costas se quedó mirando y el sevillista remató como quiso, con dos hombres del Oviedo encima. Aarón dio la impresión de pensar que el balón no entraba, pero finalmente terminó dentro de la red. 2-0 y partido sentenciado.

Siguió pasando el tiempo en el marcador y el Oviedo no estaba ni cerca del área rival. No filtraban un pase, ningún centro era fructífero. No se generaba nada. Los extremos la perdían solos en los córners. Akor volvió a avisar antes del descanso. Con eso se fue el partido al intermedio.

Carrión mueve el banquillo sin efecto

Movió Carrión el banquillo en el descanso y quitó a Ilyas, junto con Reina, de lo poco positivo del primer tiempo. Dio entrada a Forés. Además, quitó a Lucas y metió a Calvo, sacando al lateral derecho y poniendo a Costas en ese perfil diestro. Una improvisación más. Un dato preocupante: tras este partido, el Oviedo lleva nueve horas de tiempo de juego efectivo sin marcar un gol. 495 minutos sin ver puerta. Y eso, sin contar añadidos.

En el minuto 51, Mendy regateó a Costas a placer, que cayó al suelo, y se coló entre los centrales, que no ejercieron mucha oposición, para marcar el tercero del Sevilla. 3-0. Entonces se empezó a escuchar "Luis Carrión, dimisión", en la grada azul. La línea de cinco defensores no duró invicta ni seis minutos. Al técnico catalán no le funcionó nada.

Quitó a Reina, el mejor de los azules, para meter a Brekalo y darle al equipo algo de ofensividad. Akor avisó con un precioso disparo, pero Aarón, que ayer no tuvo su mejor día pero que ni mucho menos fue el culpable de la goleada, propició una espectacular parada. Es el peor partido de la temporada del Oviedo.

Pitada a Rondón y descuelgue en la tabla

No hubo más. Carmo vio la amarilla con la que se perdería el siguiente choque por acumulación, sabedor de que se va con su selección a la Copa África, así que poco importaba y así quedaba limpio de tarjetas para su regreso. Pero poco después se pasó de frenada, vio la segunda y se fue antes de tiempo al vestuario. La doble amarilla computó por una roja, con lo que, para más inri, el efecto deseado de limpiar la acumulación se ha perdido y, a su vuelta de tierras africanas, volverá a estar apercibido, a una sola tarjeta de ser sancionado.

El Sevilla empezó a meter suplentes y a bajar el ritmo, y aun así, el Oviedo no fue capaz de rascar nada en toda la segunda parte. Hubo incluso una sonora pitada a Rondón cuando fue sustituido por Agudín. La más clara de los azules la tuvo Forés al final del partido, pero se fue fuera por poco. Pero todavía faltaba una. Ejuke regatea a tres defensores del Oviedo como si fuese lo más fácil del mundo y dispara a placer. Los defensores azules se quedaron mirando. Aarón, poco firme, no es capaz de rematar. 4-0 y final. Un gol muy similar a uno de los que recibieron en Ourense.

Drama absoluto en Nervión. El Oviedo se descuelga en la tabla porque los demás sí que están haciendo los deberes. El equipo no compite, no genera, no marca. Y lo peor: no se ve la luz al final del túnel. Carrión sigue sin ganar en Primera y el club mantiene la confianza, al menos públicamente. Pero en el Pizjuán, la paciencia de la afición se agotó.