México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca

La segunda etapa de Luis Carrión en el Real Oviedo ha tocado a su fin tras la debacle de Sevilla, con una vergonzosa derrota 4-0 que mantiene a los azules en el pozo de la tabla. La decisión llega desde México, con Jesús Martínez como impulsor del cambio por la dinámica del equipo. Ahora, le toca al dueño de Pachuca elegir el sucesor y la situación se analiza en estos momentos desde México. Guillermo Almada, actual entrenador del Valladolid, es uno de los que gustan en el Oviedo, aunque su situación, con contrato en el conjunto pucelano, es diferente a la de un entrenador que esté libre.

Aunque esté entrenando al Valladolid, Almada podría dirigir en Primera siempre que se produzca una cesión de sus derechos federativos. El uruguayo es un viejo conocido de Jesús Martínez, tras un largo periplo juntos en los Tuzos de Pachuca, donde entrenó entre 2022 y 2025, con los momentos más importantes de su historia. Tras su periplo en el fútbol de América, encara desde el pasado verano su primera aventura europea con el Valladolid, club en el que hasta la fecha no está teniendo mucha suerte.

Almada sería la apuesta de Jesús Martínez, que de hecho ya valoró su contratación cuando Carrión se hizo cargo del equipo, aunque no es el único nombre sobre la mesa a la vista que su llegada es más complicada que la de un entrenador libre. En todo caso, se espera que en las próximas horas quede resuelto el problema en el banquillo.

Almada, entrenador actual del Valladolid. / LNE

Carrión, despedido

El Sánchez Pizjuán se convirtió en el epílogo de Carrión como entrenador del Oviedo en una tarde para olvidar que se suma a los resultados antes cosechados. El catalán dirigido al club azul en 9 partidos, 8 de Liga y otro de Copa, y no ha sido capaz de ganar ninguno. Son cinco derrotas y cuatro empates.

Carrión asumió el cargo con el Oviedo situado en la 17.ª posición con 6 puntos en su casillero. Ahora, es 19.º, con 10 puntos, fruto de los cuatro empates logrados desde la llegada del catalán.