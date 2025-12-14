México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
Jesús Martínez, que dictaminó la destitución de Carrión, elige ahora su sucesor
La segunda etapa de Luis Carrión en el Real Oviedo ha tocado a su fin tras la debacle de Sevilla, con una vergonzosa derrota 4-0 que mantiene a los azules en el pozo de la tabla. La decisión llega desde México, con Jesús Martínez como impulsor del cambio por la dinámica del equipo. Ahora, le toca al dueño de Pachuca elegir el sucesor y la situación se analiza en estos momentos desde México. Guillermo Almada, actual entrenador del Valladolid, es uno de los que gustan en el Oviedo, aunque su situación, con contrato en el conjunto pucelano, es diferente a la de un entrenador que esté libre.
Aunque esté entrenando al Valladolid, Almada podría dirigir en Primera siempre que se produzca una cesión de sus derechos federativos. El uruguayo es un viejo conocido de Jesús Martínez, tras un largo periplo juntos en los Tuzos de Pachuca, donde entrenó entre 2022 y 2025, con los momentos más importantes de su historia. Tras su periplo en el fútbol de América, encara desde el pasado verano su primera aventura europea con el Valladolid, club en el que hasta la fecha no está teniendo mucha suerte.
Almada sería la apuesta de Jesús Martínez, que de hecho ya valoró su contratación cuando Carrión se hizo cargo del equipo, aunque no es el único nombre sobre la mesa a la vista que su llegada es más complicada que la de un entrenador libre. En todo caso, se espera que en las próximas horas quede resuelto el problema en el banquillo.
Carrión, despedido
El Sánchez Pizjuán se convirtió en el epílogo de Carrión como entrenador del Oviedo en una tarde para olvidar que se suma a los resultados antes cosechados. El catalán dirigido al club azul en 9 partidos, 8 de Liga y otro de Copa, y no ha sido capaz de ganar ninguno. Son cinco derrotas y cuatro empates.
Carrión asumió el cargo con el Oviedo situado en la 17.ª posición con 6 puntos en su casillero. Ahora, es 19.º, con 10 puntos, fruto de los cuatro empates logrados desde la llegada del catalán.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés