El Oviedo tiene el ok de Guillermo Almada: será el sucesor de Luis Carrión

Guillermo Almada será el nuevo entrenador del Oviedo si el club azul y el Valladolid pulen los últimos detalles del acuerdo. El nombre del uruguayo, desvelado esta tarde en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, fue el primero en poner sobre la mesa Jesús Martínez una vez decidida la salida de un Luis Carrión que se va del club azul sin conocer la victoria en los 9 partidos dirigidos e insultado a su marcha en coche del Carlos Tartiere.

Se espera que en las próximas horas los dos clubes cierren los detalles del pase de Almada para que aterrice en Asturias y el martes ya pueda dirigir la primera sesión en la ciudad deportiva de El Requexón. Su estreno se dará el sábado en el choque de las 14.00 horas ante el Celta.

Aunque esté entrenando al Valladolid, Almada podría dirigir en Primera siempre que se produzca una cesión de sus derechos federativos. El uruguayo es un viejo conocido de Jesús Martínez, tras un largo periplo juntos en los Tuzos de Pachuca, donde entrenó entre 2022 y 2025, con los momentos más importantes de su historia. Tras su periplo en el fútbol de América, encara desde el pasado verano su primera aventura europea con el Valladolid, club en el que hasta la fecha no está teniendo mucha suerte.

Carrión, despedido

El Sánchez Pizjuán se convirtió en el epílogo de Carrión como entrenador del Oviedo en una tarde para olvidar que se suma a los resultados antes cosechados. El catalán dirigido al club azul en 9 partidos, 8 de Liga y otro de Copa, y no ha sido capaz de ganar ninguno. Son cinco derrotas y cuatro empates.

Carrión asumió el cargo con el Oviedo situado en la 17.ª posición con 6 puntos en su casillero. Ahora, es 19.º, con 10 puntos, fruto de los cuatro empates logrados desde la llegada del catalán.