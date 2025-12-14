Un Oviedo muy tocado quiere doblegar al Sevilla

El Oviedo afronta esta tarde en el Sánchez-Pizjuán (14.00 horas) un partido de enorme trascendencia. Abajo en la tabla y sin conocer la victoria bajo el mando de Luis Carrión, los azules tienen delante una oportunidad de oro para cambiar la dinámica ante un rival tan tocado como ellos. El Sevilla, que marcha en mitad de la tabla sin objetivos claros, llega al encuentro con más de diez lesionados, lo que abre la puerta a que los carbayones logren por fin los tres puntos que tanto necesitan. Una victoria no solo permitiría a los de Carrión coger algo de aire, sino que se acercarían un poco a la salvación.

El técnico catalán afronta el partido con el peor escenario posible. Cazorla y Viñas, dos de los jugadores más importantes del esquema azul, vieron la roja contra el Mallorca y no podrán estar en el Pizjuán. A ellos se suman Ovie Ejaria, Luka Ilic, Sibo y Nacho Vidal, que se caen de la convocatoria por molestias físicas. Seis bajas sensibles que obligan a Carrión a darle una vuelta completa al sistema.

Lo más lógico es que Hassan juegue por la derecha para suplir a Viñas y darle más profundidad a un equipo que necesita hacer gol de una vez. El galo aportará verticalidad por la banda, algo fundamental ante un Sevilla mermado. En la mediapunta, las opciones son escasas. Lo más probable es que Alberto Reina sea el encargado de dirigir la sala de máquinas, un rol que habitualmente ocupa Cazorla y que el andaluz deberá asumir con responsabilidad.

El once azul se prevé con Aarón bajo palos, uno de los porteros más fiables de Europa en este arranque de temporada. Por delante, Lucas Ahijado ocupará el lateral derecho ante la baja de Nacho Vidal. Pareja de centrales para Costas y Carmo, con Rahim en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Dendoncker y Colombatto formarán el doble pivote. Por las bandas, Hassan en la derecha e Ilyas Chaira en la izquierda. Arriba, Rondón repetirá como punta, con Reina operando de mediapunta en lugar de Cazorla.

El conjunto sevillista no atraviesa su mejor momento. Con más de diez lesionados en la enfermería, el equipo andaluz llega muy mermado al encuentro. Una circunstancia que el Oviedo debe aprovechar si quiere romper de una vez la maldición de Carrión y sumar su primera victoria en Primera División bajo el mando del técnico catalán.

La situación es límite. El Oviedo necesita ganar ya para empezar a mirar hacia arriba y no seguir hundido en el fondo de la clasificación. Esta tarde, en un Pizjuán que hace 25 años vivió uno de los episodios más polémicos de la historia azul, el equipo tiene la oportunidad de cambiar la dinámica, dar un golpe sobre la mesa y, sobre todo, conseguir la primera victoria de Luis Carrión. El técnico catalán ya es el entrenador con el peor estreno en Primera, con quince partidos en la categoría de oro sin sumar de tres. El margen se estrecha y los rivales directos están ahí, a tiro. Es el momento de aprovecharlo.