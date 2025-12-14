Las primeras palabras de Carrión tras la debacle del Pizjuán: “Hemos sido un desastre en todo”
"¿La actitud? Nadie sale queriendo no ganar", indica el entrenador a la televisión
Con las pulsaciones aún altas por el sonrojante 4-0 del Pizjuán, Luis Carrión atendió a Movistar. “Es una derrota muy dura, nos marcaron en su primera acción. Hemos sido un desastre en todo. Viene el penalti que no se pita y al acto seguido el segundo gol de ellos... No sé qué hubiera pasado si nos pitan penalti, pero el equipo no estaba en su mejor mejor forma. Fuimos muy poco competitivos, con desajustes, sin ganar duelos. El segundo gol es un saque de banda que salen fácil”, analizó.
Siguió Carrión: “¿La actitud? Nadie sale queriendo no ganar. Pero en cuanto pasa algo negativo parece decisivo. Hay que ser competitivos, como en otros partidos. Nos marcan en la primera acción y luego estamos mejor, no nos pitan el penalti y llega el segundo gol. El equipo no me ha gustado nada”.
Sobre la roja a Carmo, dijo que “no he hablado con Carmo, no es el momento, tengo en la cabeza mil cosas”. Y explicó: “Pedimos disculpas, no nos sentimos identificados, ni con mi trabajo ni los jugadores. Es un día duro para nosotros”.
“Soy un tío fuerte pero estamos todos dolidos. Es normal que la gente se exprese, todos estamos dolidos. Tiene que ser un antes y un después”, culminó.
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Aviso especial por la llegada de la borrasca Emilia: trae lluvias intensas, viento y oleaje (y así afecta a Asturias)