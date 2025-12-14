Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las primeras palabras de Carrión tras la debacle del Pizjuán: “Hemos sido un desastre en todo”

"¿La actitud? Nadie sale queriendo no ganar", indica el entrenador a la televisión

Nacho Azparren

Nacho Azparren

 Con las pulsaciones aún altas por el sonrojante 4-0 del Pizjuán, Luis Carrión atendió a Movistar. “Es una derrota muy dura, nos marcaron en su primera acción. Hemos sido un desastre en todo. Viene el penalti que no se pita y al acto seguido el segundo gol de ellos... No sé qué hubiera pasado si nos pitan penalti, pero el equipo no estaba en su mejor mejor forma. Fuimos muy poco competitivos, con desajustes, sin ganar duelos. El segundo gol es un saque de banda que salen fácil”, analizó.

Siguió Carrión: “¿La actitud? Nadie sale queriendo no ganar. Pero en cuanto pasa algo negativo parece decisivo. Hay que ser competitivos, como en otros partidos. Nos marcan en la primera acción y luego estamos mejor, no nos pitan el penalti y llega el segundo gol. El equipo no me ha gustado nada”.

Sobre la roja a Carmo, dijo que “no he hablado con Carmo, no es el momento, tengo en la cabeza mil cosas”. Y explicó: “Pedimos disculpas, no nos sentimos identificados, ni con mi trabajo ni los jugadores. Es un día duro para nosotros”.

“Soy un tío fuerte pero estamos todos dolidos. Es normal que la gente se exprese, todos estamos dolidos. Tiene que ser un antes y un después”, culminó.

TEMAS

