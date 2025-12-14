Rabia, pitos y tensión: hinchas azules increpan a jugadores, técnicos y directivos del Oviedo a su salida del Sánchez Pizjuán

El drama continuó al final del partido en los aledaños del estadio Sánchez Pizjuán. Decenas de oviedistas se agolparon a la salida del campo sevillista para esperar a los jugadores, al entrenador y a la directiva. El ambiente era tenso, cargado de rabia e impotencia, tras la abultada derrota por 4-0. "Os estáis riendo del Real Oviedo", gritaba un aficionado muy enfadado que estaba allí junto al resto, con la voz rota y el gesto desencajado.

La mayor pitada se la llevó Luis Carrión, técnico azul, que subió rápido al autobús. Lo mismo hizo Agustín Lleida, director general, que también se llevó otra sonora pitada. Los silbidos resonaron en la explanada mientras los aficionados descargaban su frustración.

"Esto es una vergüenza. Hemos gastado una auténtica pasta para venir hasta aquí y pasa esto. Ahora se irán a la discoteca a celebrarlo, supongo", decía Pedro Viejo, uno de los seguidores azules allí presentes, con la mirada perdida y el tono de quien ya no sabe si enfadarse o resignarse.

Cuando el autobús empezó a andar, los aficionados se echaron encima. La seguridad actuó rápido para que no pasase nada. La pitada fue muy sonora, un clamor que persiguió al vehículo mientras se alejaba del Pizjuán. Entre los pitos, algún que otro improperio. El oviedismo había viajado con ilusión, con la esperanza de ver la primera victoria desde la vuelta de Carrión. Se volvieron con una goleada y con la sensación de que esto va a costar arreglarlo y el tiempo juega en contra de los intereses azules.