Rabia, pitos y tensión: hinchas azules increpan a jugadores, técnicos y directivos del Oviedo a su salida del Sánchez Pizjuán
"Os estáis riendo del Real Oviedo", gritaba uno de las decenas de aficionados desplazados que decidieron esperar al autobús oviedista para mostrar su desaprobación
El drama continuó al final del partido en los aledaños del estadio Sánchez Pizjuán. Decenas de oviedistas se agolparon a la salida del campo sevillista para esperar a los jugadores, al entrenador y a la directiva. El ambiente era tenso, cargado de rabia e impotencia, tras la abultada derrota por 4-0. "Os estáis riendo del Real Oviedo", gritaba un aficionado muy enfadado que estaba allí junto al resto, con la voz rota y el gesto desencajado.
La mayor pitada se la llevó Luis Carrión, técnico azul, que subió rápido al autobús. Lo mismo hizo Agustín Lleida, director general, que también se llevó otra sonora pitada. Los silbidos resonaron en la explanada mientras los aficionados descargaban su frustración.
"Esto es una vergüenza. Hemos gastado una auténtica pasta para venir hasta aquí y pasa esto. Ahora se irán a la discoteca a celebrarlo, supongo", decía Pedro Viejo, uno de los seguidores azules allí presentes, con la mirada perdida y el tono de quien ya no sabe si enfadarse o resignarse.
Cuando el autobús empezó a andar, los aficionados se echaron encima. La seguridad actuó rápido para que no pasase nada. La pitada fue muy sonora, un clamor que persiguió al vehículo mientras se alejaba del Pizjuán. Entre los pitos, algún que otro improperio. El oviedismo había viajado con ilusión, con la esperanza de ver la primera victoria desde la vuelta de Carrión. Se volvieron con una goleada y con la sensación de que esto va a costar arreglarlo y el tiempo juega en contra de los intereses azules.
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Colas en JYSK, la competencia directa de Ikea, para hacerse con el sillón de moda y más estiloso del mercado: tiene una rebaja del 40% por tiempo limitado
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- El Rinconín' celebra su sesenta cumpleaños por todo lo alto: 'Tenemos que seguir cumpliendo años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés